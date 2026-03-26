Codruța Filip a intentat divorțul de Valentin Sanfira. Ce se întâmplă acum cu cei doi artiști: „Probabil s-au gândit că se vor împăca”

Codruța Filip și Valentin Sanfira, doi cunoscuți artiști din lumea muzicii populare, traversează o perioadă dificilă în viața lor personală. Despărțirea lor a stârnit un val de reacții, iar apropiații cuplului au dezvăluit detalii emoționante despre situația celor doi. Potrivit Claudiei Ghițulescu, atât Valentin Sanfira, cât și Coduța Filip suferă foarte mult după această despărțire.

Codruța Filip a intentat divorțul de Valentin Sanfira

Claudia Ghițulescu, care a fost botezată de părinții lui Valentin Sanfira, a dezvăluit că are o relație apropiată atât de artist, cât și de Codruța Filip. Aceasta mărturisește că nu a știut să existe probleme în căsnicia celor doi, astfel că despărțirea lor i-a luat pe toți prin surprindere. Cu atât mai mult când a aflat că cea care a depus actele de divorț a fost chiar concurenta de la Desafio: Aventura.

Mai mult, cântăreața spune că s-a întâlnit în ultimele zile cu foștii soți și ambii sunt afectați de divorț, tristețea fiind cu ușurință citită pe chipurile lor.

„Părinții lui m-au botezat pe mine și suntem și rude de sânge. Tatăl lui și cu tatăl meu sunt verișori (…) Eu l-am văzut mai trist în ultimul timp (…) Ieri sau alaltăieri m-am întâlnit nas în nas cu Codruța, ea la fel era tristă, suferea și ea. Eu i-am spus: ”Te iau de mână și te duc acasă, dacă consideri”. A zis că au hotărât chestia asta (n.r. să se despartă) și să nu ne băgăm. Nu am auzit (n.r. despre divorț), eu am fost cu ei la Sfânta Parascheva în toamnă, am fost la ei acasă, la părinții Codruței. Nu am auzit niciodată lucrul ăsta, probabil sunt lucruri care sunt acolo în casa lor”, a declarat Claudia Ghițulescu pentru Spynews.

Artiștii ar fi încercat să își rezolve problemele înainte de separare

Claudia Ghițulescu, care are o relație de familie cu Valentin Sanfira, a mărturisit că a încercat să-i împace pe cei doi, însă fără succes. Ea a povestit cum, observând suferința Codruței Filip, i-a propus să o conducă acasă la Valentin, dar soția cântărețului a refuzat categoric, spunând că decizia de a se despărți este definitivă.

Deși vestea divorțului a fost o surpriză chiar și pentru apropiați, Claudia crede că atât Codruța, cât și Valentin, și-ar fi dorit inițial să rezolve lucrurile și să rămână împreună.

„Asta a fost și pentru mine un șoc (n.r. că soția lui Valentin Sanfira ar fi intentat divorț la începutul anului). Mie nu mi-a zis nimic Valentin și, sincer, l-am lăsat un pic în pace (…) Voi fi alături și de el, dar și de ea, pentru că și ea este o fată extraordinară, și părinții ei, și nașii mei (…) Acum, dacă nu sunt fericiți, de ce să stea împreună? (…) Cu toții ne certăm, probabil s-au gândit că se vor împăca, acum nu știu, dacă ea a băgat divorțul”, a mai spus Claudia Ghițulescu.

Codruța Filip și Valentin Sanfira au format un cuplu timp de opt ani, ultimii trei ani petrecându-i ca soț și soție.

