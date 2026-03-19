Cristian Andrei, criză de nervi într-o emisiune. S-a ridicat și a plecat după ce prezentatorul i-a citit declarațiile victimelor

Cristian Andrei este acuzat că a practicat psihoterapia fără să dețină un atestat de la Colegiul Psihologilor. Mai mult decât atât, acesta este acuzat de viol și hărțuire sexuală de către șapte femei. Invitat într-o emisiune, Cristian Andrei nu a mai putut asculta declarațiile victimelor, considerând că este un atac al moderatorului la adresa lui, așa că s-a ridicat și a părăsit emisiunea.
Cristian Andrei, reacție nervoasă într-o emisiune televizată
Cristian Andrei a fost invitat la emisiunea „În oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță, care va fi transmisă sâmbătă, 21 martie. Acesta s-a ridicat și a plecat din emisiune când prezentatorul i-a citit fragmente din declarațiile victimelor.
Conform fragmentelor video apărute în mediul online, Cristian Andrei ar fi avut o ieșire nervoasă și chiar l-ar fi împins pe Mihai Ghiță.
„Faptul că tu ești pornit să-mi tot extragi mie lucruri pe care le-au scris ei arată că asta îți trebuie. Ai această nevoie, poate este nevoia ta să-ți lămurești scandalul din interiorul tău”, a spus medicul.
„Eu ce citesc aici, eu nu certific, nu pot nici să mi le asum. E o documentare”, a spus Mihai Ghiță.