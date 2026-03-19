Cristian Andrei, criză de nervi într-o emisiune. S-a ridicat și a plecat după ce prezentatorul i-a citit declarațiile victimelor

Cristian Andrei este acuzat că a practicat psihoterapia fără să dețină un atestat de la Colegiul Psihologilor. Mai mult decât atât, acesta este acuzat de viol și hărțuire sexuală de către șapte femei. Invitat într-o emisiune, Cristian Andrei nu a mai putut asculta declarațiile victimelor, considerând că este un atac al moderatorului la adresa lui, așa că s-a ridicat și a părăsit emisiunea.

Cristian Andrei, reacție nervoasă într-o emisiune televizată

Cristian Andrei a fost invitat la emisiunea „În oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță, care va fi transmisă sâmbătă, 21 martie. Acesta s-a ridicat și a plecat din emisiune când prezentatorul i-a citit fragmente din declarațiile victimelor.

Conform fragmentelor video apărute în mediul online, Cristian Andrei ar fi avut o ieșire nervoasă și chiar l-ar fi împins pe Mihai Ghiță.

Citește și: Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei. Soțul ei făcea terapie, însă „psihologul” a chemat-o și pe ea: „Am simțit mirosul…”

În timpul interviului, prezentatorul l-a întrebat pe Cristian Andrei dacă are impresia că femeile care l-au acuzat de agresiune sexuală duc lipsă de afecțiune.

Răspunsul acestuia a fost categoric. Presupusul psiholog a declarat și că a încălcat Codul de deontologie medicală și că a avut o relație intimă cu una dintre paciente.

„Credeți că anumite fete sau femei care au dat declarații împotriva dumneavoastră au suferit de un soi de abandon? Că nu le-ați mai dat atenție?”, a întrebat realizatorul TV.

Citește și: Doctorul Cristian Andrei, primele declarații după ce a fost audiat sub acuzații de viol și agresiune sexuală: „Avem foarte multe lucruri de discutat”

„S-a întâmplat, cu siguranță, și asta. Aici admit că am greșit. Am creat această atmosferă de sprijin emoțional și după probabil persoana aceea a simțit că nu mai primește”, a răspuns Cristian Andrei.

„Ați depășit vreodată această barieră cu cineva, emoțională?”, întreabă Mihai Ghiță.

„Eu am avut poveste erotică cu una dintre persoanele care m-au denunțat a mai declarat falsul psihoterapeut”, a recunoscut Cristian Andrei.

S-a ridicat și a devenit agresiv

Următorul pas a fost ca prezentatorul să scoată o hârtie pe care erau scrise declarațiile victimelor din care a început să îi citească lui Cristian Andrei.

Reacția psihiatrului a fost una nervoasă. S-a ridicat brusc și i-a spus prezentatorului că insistența pe subiect vine este provocată de „scandalul din interiorul lui”.

Citește și: Cristian Andrei, declarații tulburătoare la trei luni de când a fost acuzat de agresiune sexuală: „Psihologia abuzului este foarte fină și diferită față de ceea ce se spune oficial”

„Faptul că tu ești pornit să-mi tot extragi mie lucruri pe care le-au scris ei arată că asta îți trebuie. Ai această nevoie, poate este nevoia ta să-ți lămurești scandalul din interiorul tău”, a spus medicul.

„Eu ce citesc aici, eu nu certific, nu pot nici să mi le asum. E o documentare”, a spus Mihai Ghiță.

Cristian Andrei s-a îndreptat agresiv spre prezentator, acuzându-l că face un rechizitoriu.

„Și atunci, pentru cine faci tu asta? Este un rechizitoriu. Răspunsul meu pentru toate astea este… Uită-te la mine!”, i-a spus Cristian Andrei prezentatorului.

