Doctorul Cristian Andrei, primele declarații după ce a fost audiat sub acuzații de viol și agresiune sexuală: „Avem foarte multe lucruri de discutat”

Doctorul Cristian Andrei, acuzat de viol și agresiune sexuală, a fost reținut miercuri, 28 ianuarie, la București, după percheziții la casa lui din Dâmbovița. Este cercetat și pentru practicarea psihoterapiei fără atestat.

Doctorul Cristian Andrei este cercetat penal pentru viol, agresiune sexuală și practicarea psihoterapiei fără atestat

Psihoterapeutul Cristian Andrei, cunoscut pentru activitatea sa de peste două decenii, se confruntă cu acuzații grave, printre care viol, agresiune sexuală și practicarea profesiei fără atestat legal. Potrivit Libertatea, doctorul a fost audiat miercuri, 28 ianuarie, la Secția 1 Poliție. După audieri, care s-au încheiat în jurul orei 20:00, doctorul a plecat acasă fără vreo măsură preventivă, adică fără să fie reținut 24 de ore.

Percheziții și reținerea doctorului Cristian Andrei

Miercuri, 28 ianuarie, forțele de ordine au descins la locuința din Dâmbovița a lui Cristian Andrei. Deși accesul nu a fost forțat, intervenția a întâmpinat obstacole neașteptate: doi câini agresivi. Potrivit Libertatea, un polițist a folosit un pistol cu bile de cauciuc pentru a îndepărta animalele, fără să provoace răni sau daune materiale. Imaginile filmate ilustrează cum echipele de mascați a intrat în locuința suspectului pentru a efectua percheziții amănunțite.

Cristian Andrei a fost ulterior escortat la Secția 1 Poliție din București, încătușat și flancat de polițiști. Totuși, în jurul orei 20:00, acesta a fost eliberat fără cătușe, la finalul audierilor. La ieșirea din secție, a declarat scurt: „Avem foarte multe lucruri de discutat, dar nu acum, pentru că nu știu cine și de ce”.

Acuzațiile care zguduie cariera unui «psihoterapeut» de renume

Potrivit Poliției Capitalei, în perioada 2004-2025, Cristian Andrei ar fi exercitat activități specifice profesiei de psiholog fără a deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România. Mai mult, el nu ar fi absolvit o facultate acreditată de psihologie, deși s-a recomandat drept psiholog și psihoterapeut timp de peste 20 de ani.

În perioada 2019-2024, acesta ar fi indus în eroare trei femei, pretinzând că este psiholog autorizat și determinându-le să-i plătească ședințe de psihoterapie. Aceste acțiuni, conform autorităților, contravin legii și reprezintă o înșelătorie gravă.

Detalii șocante despre presupusele fapte

Conform cercetărilor, Cristian Andrei este suspectat de viol și agresiune sexuală. Între octombrie 2019 și martie 2020, în timpul mai multor ședințe de psihoterapie desfășurate la un institut din București, sectorul 1, unde era președinte, acesta ar fi comis acte de agresiune sexuală asupra unei paciente. Ar fi profitat de vulnerabilitatea și dependența emoțională a victimei, generate de relația terapeutică. În acest context, este acuzat și de comiterea unui viol, utilizând imposibilitatea victimei de a-și exprima consimțământul.

O carieră sub semnul întrebării

Cristian Andrei, medic psihiatru specializat în neuropsihiatrie infantilă din 1993, și-a construit de-a lungul anilor o reputație de expert în psihoterapie. Totuși, anchetele și dezvăluirile recente pun sub semnul întrebării întreaga sa activitate profesională. Conform investigațiilor realizate de PressOne în 2025, Andrei nu deține o licență oficială de psiholog, ceea ce înseamnă că a practicat psihoterapia ilegal.

