Cine este Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Survivor All Stars. Fostul sportiv a fost acuzat de agresivitate de prima nevastă

Cătălin Zmărăndescu este însurat cu Luiza, cea care i-a dăruit doi copii. Fostul sportiv este la cea de-a doua sa căsătorie, după ce prima s-a încheiat în urmă cu 14 ani. De când a întâlnit-o pe actuala lui parteneră, cocnurentul din echipa Faimoșilor de la Survivor All Stars se declară a fi cel mai fericit bărbat.

Soția lui Cătălin Zmărăndescu, „faimos” la Survivor All Stars, emisiune difuzată la Pro TV, este cu 12 ani mai tânără decât acesta. S-au cunoscut la Londra, iar de atunci sunt de nedespărțit.

Cine este soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Survivor All Stars

Cătălin Zmărăndescu și soția sa, Luiza, au împreună doi copii, Matilda și Cătălin Jr. În urmă cu ceva timp, fostul sportiv spunea că este mai fericit ca oricând și că viața sa s-a aranjat așa cum a visat mereu, de când Luiza a apărut în viața lui.

„De câţiva ani buni viaţa mea s-a schimbat în bine. Femeia de lângă mine este responsabilă, dar din păcate o înşel în fiecare zi, cu nimeni alta decât cu Matilda, dragostea mea cea mai mare”, spunea Cătălin Zmărăndescu atunci.

După ce fostul luptător MMA a fost eliminat data trecută de la Survivor, femeia a declarat că se bucură că soțul ei se întoarce acasă.

„Fericită că te voi avea acasă! Pentru mine ai fost și vei rămâne un adevărat Survivor. A fost o experiență destul de grea de pe urma căreia am cules multe lecții. Te iubesc infinit, sufletul meu!”, a scris Luiza Zmărăndescu pe o rețea de socializare, după ce Cătălin Zmărăndescu a fost eliminat de la Survivor România 2023.

Zmărăndescu, acuzat de agresivitate de fosta soție

Deși viața lui Cătălin Zmărăndescu este una liniștită acum, în urmă cu mai bine de 14 ani lucrurile nu stăteau deloc așa. Fostul sportiv a fost căsătorit în trecut cu Cristina, care, la fel ca Luiza, i-a dăruit acestuia doi copii, pe Alexandra și Mihai. Totuși, căsnicia lor s-a încheiat în anul 2010, când acesta a depus actele de divorț.

Deși în momentul în care a depus actele de divorț bărbatul declara că s-a săturat de jignirile pe care I le aducea Cristina, femeia a dezvăluit că acea căsnicie nu a funcționat din cauza lui. Mai mult, fosta soție a lui Zmărăndescu l-a acuzat pe acesta de agresivitate, spunând că a lovit-o în repetate rânduri.

„Cătălin m-a bătut de multe ori și asta se întâmpla din cauza banilor”

„Cătălin m-a bătut de multe ori și asta se întâmpla din cauza banilor. Nu a fost așa, dar toate problemele pe care le-a avut în ultima vreme parcă l-au înrăit. Întreținerea pentru luna iulie a fost de 380 de lei. Aveam în casă 550 de lei, numai că mi s-a îmbolnăvit fetița și am dus-o la spital. Medicamentele m-au costat 200 de lei. I-am spus lui Cătălin că îmi trebuie diferența ca să pot achita întreținerea. Atunci a explodat și mi-a spus că-mi bat joc de munca lui. El nu înțelegea cum s-au cheltuit banii. Mi-a spus că o să divorțeze. Eu nu l-am crezut, dar uite că a făcut-o”, spunea Cristina la momentul respectiv, citată de cancan.ro.

Luptătorul a fost nevoit să plătească o pensie alimentară în valoare de 4.000 de lei pe lună celor doi copii ai săi.

Câți copii are Cătălin Zmărăndescu

Din cele două căsnicii ale sale, Cătălin Zmărăndescu are patru copii, doi cu fosta soție, Cristina, și doi cu actuala soție, pe Matilda și Vladimir. Deși este fericit alături de noua sa familie și se declară încântat de micuța Matilda, fostul luptător nu mai ține legătura cu copiii săi mai mari.

De la divorțul de Cristina, bărbatul a pierdut legătura nu doar cu fosta lui soție, ci și cu Mihai și Alexandra. Totuși, după șase ani în care nu și-au vorbit, Cătălin și Mihai s-au împăcat.

De ce a fost în scandal cu fiul său

Anul trecut, în prag de sărbători, Cătălin Zmărăndescu a decis să facă pace cu fiul său mai mare, Mihai. Între cei doi existau tensiuni de mai bine de șase ani, însă acum lucrurile par să se fi așezat între ei.

„Ieri m-am împăcat cu Mihai. Lucrurile se schimbă, doar că trebuie să găsești calea care duce spre schimbare. Acum suntem ok, vedem ce va fi în continuare. Am făcut primul pas, l-am sunat, am vorbit cu el, rămâne se vedem. Nu ne-am văzut încă, vreau să-l văd, vreau să-i văd și băiatul, dar asta pe viitor, nu ne grăbim. De 6 ani era tensiunea între noi. Nu contează cine a fost vinovat, astea au trecut, nu mai au importanță”, a declarat Cătălin Zmărăndescu citat de Libertatea.

De-a lungul anilor, cei doi și-au aruncat cuvinte grele, iar Mihai Zmărăndescu declara, la un moment dat, că de vină pentru certurile lor ar fi actuala soție a tatălui său, Luiza.

Întrebat de ce crede că tatăl lui nu a mai ținut legătura cu el. Mihai spune că de vină ar fi actuala soție a fostului sportiv.

„Pentru că în viață mai faci și compromisuri ca să poți să supraviețuiești. Pentru că trebuie să fii bărbat ca să te impui. Eu mă consider bărbat din toate punctele de vedere. Am grijă de soția mea, o să am grijă de copilul meu, n-am avut timp până acum să am grijă de el. Am grijă de mama mea, de sora mea. Asta trebuie să facă un bărbat. Să fie stâlpul familiei. Și indiferent de câte soții are la viața lui, suma copiilor pe care îi are înseamnă familie. Deci, din punctul meu de vedere, asta trebuie să facă un bărbat. Dacă el atât a putut în viață, ăsta a fost nivelul la care a putut să ajungă”, a spus atunci Mihai Zmărndescu pentru Cancan.

„Eu mereu am fost alături de el, l-am și ajutat cu bani”

„O să încerc eu să fiu un om mai bun, o versiune mai bună a lui, că până la urmă din el sunt făcut. Uite, mai spun ceva, asta mi s-a întâmplat mie. Când a fost ea gravidă (n.r. actuala soție a lui Zmărăndescu), am avut pe 17 decembrie 2017, că știu datele exact, meci în Anglia. Poate să se și jure că nu este adevărat. Eu am avut o discuție cu el și mi-a spus: «Mihai, tu n-o să stai cu noi pentru că nu vrea Luiza». «Bine, tată, nu e nicio problemă». Și eu am stat într-o cameră, avea și baie și de toate, ca-n Paris, cum sunt camerele alea mici. Și eu am rămas acolo și am stat două săptămâni în pregătire pentru meci singur. Eu mereu am fost alături de el, l-am și ajutat cu bani”, a mai zis el pentru sursa citată.

Ce înălțime are Cătălin Zmărăndescu

Cătălin Zmărăndescu este un fost artist marțial mixt profesionist, kickboxer și boxer. În vârstă de 50 de ani, concurentul de la Survivor All Stars are o înălțime de 1,85 m.

În trecut, după ce a renunțat la viiața sportivă, acesta a devenit bodyguardul lui Gigi Becali. COlaborarea cu patronul FCSB s-a încheiat, însă, în anul 2009, după ce a participat la recuperarea mașinii furate a lui Gigi Becali și a fost arestat timp de 29 de zile de Poliția Capitalei. A fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare cu suspendare și l-a acuzat pe Gigi Becali că l-ar fi trădat.

Atunci, Cătălin Zmărăndescu a plecat în Anglia, unde a cunoscut-o pe Luiza.

