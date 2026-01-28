Florin Piersic și fiul lui cel mic, revedere emoționantă la aniversarea de 90 de ani a actorului. Cum arată soția lui Daniel

Florin Piersic și fiul său, Daniel, au avut o revedere emoționantă la Gala Aniversară Florin Piersic 90, organizată la Teatrul Național din București în cinstea actorului. Daniel este stabilit în Viena și a venit în România special pentru acest eveniment.

Florin Piersic și fiul lui cel mic, revedere emoționantă la aniversarea de 90 de ani a actorului

La 90 de ani, Florin Piersic rămâne unul dintre cei mai iubiți actori ai României, iar aniversarea sa, sărbătorită la Teatrul Național din București, a fost un prilej pentru revederi speciale. Printre invitați s-a numărat și fiul său cel mic, Daniel Piersic, care trăiește la Viena alături de familia lui. Prezența acestuia la eveniment a fost o adevărată surpriză pentru toți cei prezenți, dar mai ales pentru maestru. Relația dintre actor și fiul lui a fost întotdeauna una profundă, în ciuda distanței care i-a separat.

Daniel este rodul iubirii dintre Florin Piersic și actrița Anna Szeles și a copilărit în Ungaria, alături de mama sa. Cu toate acestea, verile și le petrecea la Cluj, alături de celebrul său tată.

„La 10 ani, mă urca mama în tren la Budapesta, iar aici, la Cluj în gară, mă aștepta Florin, tata. Cam așa au decurs lucrurile până pe la 17-18 ani. Veneam vara și stăteam chiar și o lună. Deci am multe amintiri care mă leagă de Cluj. E ca și cum m-aș întoarce acasă aici”, mărturisea Daniel într-un interviu mai vechi, citat de VIVA!.

Cum arată soția lui Daniel Piersic, Orsolya

Astăzi, la 50 de ani, Daniel Piersic își împarte viața între familia sa din Viena și vizitele frecvente în România. Este căsătorit cu Orsolya, o actriță de origine maghiară, și împreună au doi băieți. Chiar dacă a ales un drum diferit de cel al tatălui său celebru, Daniel și-a construit o carieră solidă în domeniul comerțului exterior și al relațiilor internaționale, lucrând într-o corporație din capitala Austriei.

„Acum locuiesc la Viena. Și cumva acum fac naveta Viena-Budapesta-Cluj. Dar nu e lung drumul. Pentru mine, trecerea într-o țară străină nu a fost facilă și m-am adaptat mai greu. La vârsta aceea, pentru mine, România însemna că eram mândru de mama și de tata”, a mai spus Daniel.

Evenimentul aniversar a fost o ocazie specială nu doar pentru Florin și Daniel, ci pentru întreaga familie Piersic. Relația dintre maestru și nora sa, Orsolya, este una deosebită, cei doi fiind văzuți îmbrățișându-se cu căldură pe parcursul serii festive.

Florin Piersic are doi băieți din două căsnicii

Florin Piersic și Anna Szeles au fost căsătoriți timp de un deceniu, între anii 1975 și 1985. După divorț, actrița s-a mutat împreună cu fiul lor în Ungaria. Cu toate acestea, au reușit să păstreze o relație de prietenie, iar Daniel a continuat să își viziteze tatăl în România.

„În Ungaria a fost greu când ne-am mutat cu totul. Până la urmă însă m-am adaptat. A contat faptul că părinții mei au rămas într-o relație de prietenie foarte bună. Așa că mă întorceam des în România”, povestea Daniel în trecut.

Florin Piersic mai are un fiu, Florin Piersic Junior, din prima căsnicie cu actrița Tatiana Iekel, care s-a stins din viață în 2017. Actorul și prima lui soție au divorțat în 1974. După divorțul de Anna Szeles din 1985, actorul a cunoscut-o pe Anna Török, cu care este căsătorit din 1993.

