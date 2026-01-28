Mihai Morar, replică după ce a fost surprins la masă cu Ilie Bolojan. Ce legătură este între cei doi: „Nu îmi dau întâlniri în case conspirative. Nu am ce să ascund”

Mihai Morar a fost surprins în timp ce lua cina cu premierul Ilie Bolojan, în Oradea. Omul de radio respinge acuzațiile cu privire la eventuale sponsorizări sau avantaje din partea autorităților din Oradea. Acesta spune că relația lui cu premierul este una care datează de ani și nu există interese ascunse.

Mihai Morar dă explicații după ce a fost surprins cu premierul Ilie Bolojan la masă

Mihai Morar a fost surprins cu premierul Ilie Bolojan la un restaurant din Oradea. Vedeta a reacționat public după imaginile care îl arată la o masă alături de politician și primarul municipiului, Florin Birta.

Citește și: Mihai Morar lămurește zvonul privind venirea lui Cătălin Măruță la Radio ZU: „Nu știu, suntem în negocieri”

Morar spune că întâlnirea a fost una privat, fără niciun interes ascuns și afirmă că nu vede nimic greșit în a ieși la cină cu o persoană publică.

„Știu cine a făcut fotografia, de la câteva mese distanță, deghizat în poziția «naturală» de client care verifică telefonul. Am văzut tot momentul și deși era o cină privată, admit că restaurantul e un loc public. Lipsa manierelor unui conviv nu e un motiv să te ridici de la masă și să-l dojenești.

Educația se face acasă și în școală, nu în restaurant. În plus – de ce să mă ridic de la masă? – nu aveam nimic de ascuns… Ce să ascund? Nu-s obișnuit să îmi dau întâlniri prin separate, saloane VIP, case conspirative”, a scris Mihai Morar pe blogul său.

Omul de televiziune și politicianul se cunosc de 7 ani

Mihai Morar a spus că se cunoaște cu Ilie Bolojan de 7 ani, de pe vremea când acesta era primar în Oradea și nu i-a cerut niciodată nimic.

Citește și: Mihai Morar, dezvăluiri la Radio Zu. Ce a spus despre Cătălin Măruță: „O să fie colegul nostru aici”

El a mai afirmat că singurele colaborări dintre el și politician au fost două podcasturi publice.

„Am o relație personală cu Ilie Bolojan de pe vremea când era primarul nepopular al municipiului Oradea, iar cetățenii îl porecleau «Primaru Demolare» sau «Bolovan». I-am admirat mereu puterea de muncă în ochiul furtunii, concentrarea pe obiectiv în medii potrivnice și tăria de a face ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine.

E enervant de serios și asta îl face, de multe ori, să treacă drept un om inflexibil. (…) Nu i-am cerut vreodată, în toți acești ani, nimic. În afară de invitația la două podcasturi Fain&Simplu. Ambele sunt publice”.

Ce spune despre acuzațiile conform cărora Primăria Oradea ar fi plătit aproape un milion de euro către Radu Zu

După zvonurile conform cărora municipiul Oradea ar fi plătit aproape un milion de euro către Radio Zu, Mihai Morar lămurește lucrurile. El spune că din cele șase ediții ale evenimentului „Orașul Faptelor Bune” organizate la Oradea, doar una a avut loc sub mandatul lui Ilie Bolojan și că Radio Zu nu a luat niciun ban din bugetul orașului.

Citește și: Mihai Morar încă plăteşte rate pentru primul apartament cumpărat. De ce nu vrea să închidă creditul: „Noroc că nu l-am luat în franci elvețieni”

„Din cele 6 ediții «Orașul Faptelor Bune» care au avut loc la Oradea, doar una (2019) a avut loc în timpul mandatului de primar al lui Ilie Bolojan. Niciun leu (zero) din bugetul Municipiului Oradea nu a fost încasat de către Radio ZU.

Municipiul Oradea a contribuit în 2025 cu 1,1 milioane lei exclusiv pentru construcția din Târgul de Crăciun Oradea și pentru transportul și cazarea artiștilor care au cântat în cadrul Târgului, în beneficiul cazurilor umanitare din Orașul Faptelor Bune. Cu alte cuvinte, orașul a investit în infrastructură 200.000 de euro pentru 7 zile de evenimente cu intrarea liberă pentru public, dar Radio ZU a încasat 0 (zero) euro din această sumă”.

Urmărește-ne pe Google News