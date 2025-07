Mihai Morar încă plăteşte rate pentru primul apartament cumpărat. De ce nu vrea să închidă creditul: „Noroc că nu l-am luat în franci elvețieni”

Mihai Morar a mărturisit că, la mai bine de 15 ani după ce și-a achiziționat primul apartament împreună cu soția sa, Gabriela, încă mai plătește rate la bancă. Cei doi au cumpărat locuința în 2007, iar de atunci ratele au fost un aspect constant al vieții lor. De ce nu vrea să închidă creditul?

Cum a început totul pentru Mihai Morar și Gabriela

Viața de familie a lui Mihai Morar este o poveste de succes, marcată de iubire și realizări profesionale. Cuplul s-a căsătorit în 2007 și, în scurt timp, au început să construiască un cămin pentru ei și viitorii lor copii. La acel moment, Mihai era deja cunoscut ca o voce importantă în media, dar nu se gândea la viața de familie în termeni materiali. Casa în care au investit și au început să trăiască este un simbol al eforturilor și sacrificiilor făcute pentru a construi o viață mai bună.

„În primul an de căsnicie eram la Radio21 și începusem matinalul cu Buzdugan. Eram la început și pregăteam venirea primilor copii. Căutam casă în primul an. Am făcut școala de șoferi atunci, eu am luat permisul abia după ce m-am căsătorit. Dacă nu era soția, eram ca Buzdugan acum și nu aveam permis”, a povestit Mihai, amintindu-și cu umor de începuturile lor, când totul părea o provocare, potrivit ego.ro.

De ce nu vrea să închidă creditul

Într-un moment de sinceritate, Mihai Morar a dezvăluit că, deși ar putea închide creditul, refuză să o facă, explicând că acest lucru îi oferă motivația să muncească.

Încă plătim rate, deși nu mai locuim primul apartament. M-a întrebat soția dacă vreau să închidem creditul, dar i-am spus nu. Atâta timp cât am un credit pentru casă, încă mă simt tânăr și am motivație ca să muncesc. Era un credit pe 30 de ani, noroc că nu l-am luat în franci elvețieni, pe atunci erau la modă, dar acum ne-ar fi îngropat. Mai avem 12-13 ani de plătit la credit„, a mai spus acesta pentru sursa menţionată anterior.

Cum arată viaţa de familie a lui Mihai Morar

Deși Mihai Morar și Gabriela sunt extrem de discreți în privința vieții lor personale, aceștia își doresc să ofere copiilor lor o viață echilibrată și plină de dragoste. Mihai și Gabriela au împărtășit recent, în cadrul unui interviu, cum își organizează viața de familie și cum își împart momentele de distracție. În mod special, Mihai a subliniat importanța unei relații puternice, chiar și atunci când există presiuni externe.

„Soția reprezintă pereții de rezistență ai unei case. În centrul casei sunt copiii, de obicei cel mai mic, adică Roua, iar soțul e cel care acoperă casa, pune geamurile și ușa, dar soția reprezintă pereții de rezistență ai unei case. Din când în când mai fug pereții de rezistență, n-ai ce să faci! Mai spargi câte un perete, important e să nu se dărâme casa!”, a mai spus acesta pentru ego.ro.

