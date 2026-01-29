Anunțul făcut de Cristina Spătar la trei ani de la nunta cu Vicențiu Mocanu. Artista a povestit cum arată un weekend obișnuit în familie, cu copiii deja mari și fiecare cu programul lui. Vedeta a subliniat că soțul îi este mereu alături și că se simte bine în prezent. Iată ce declarații a făcut cântăreața recent!

La trei ani de la nunta cu Vicențiu Mocanu, Cristina Spătar a vorbit deschis despre cum arată viața ei acum. Artista a spus că își petrece timpul alături de soțul ei și că sunt mereu împreună. Din declarațiile ei reiese că se simte împlinită și liniștită în familia pe care o are.

Cristina Spătar a vorbit deschis despre viața ei de familie, la trei ani de la nunta cu Vicențiu Mocanu. Artista a povestit cum arată o zi obișnuită de weekend la ei acasă și a subliniat că lucrurile sunt simple și liniștite din toate punctele de vedere.

Vedeta a ținut să precizeze că se simte bine în această etapă a vieții sale și că relația cu partenerul ei este una bazată pe apropiere și înțelegere.

„Uite, Albert este cu prietena lui la un concert, seara asta, și Aida este acasă se juca pe calculator. E weekend. Sunt mari copiii. Soțul e la masă, e cu mine. E cu mine peste tot. E dragoste”, a mărturisit vedeta pentru wowbiz.ro.

Ce planuri are vedeta pentru anul acesta

Mai mult decât atât, Cristina Spătar a vorbit și despre planurile pe care le are pentru anul acesta. Artista a mărturisit că are multe planuri din punct de vedere profesional.

Printre altele, vedeta a explicat și de ce a decis să stea departe de scenă de Revelion. Ea și-a dorit să fie alături de familie.

„Nu, nu am vrut să cânt (n.r.: de Revelion). Am petrecut. Cred că în ultimii trei ani nu am mai luat concerte, n-am mai vrut. Am vrut să stau cu copiii, cu familia.

Planuri pe partea asta cu muzicuța, îmi doresc multe. O să fac multe, cât mai multe proiecte muzicale. Am piese deja înregistrate, trebuie doar să le fac clip și să le lansăm. Am făcut piese și balcanice, așa zisele manele, balcanice zic eu, dar și folclor cu maestrul Botgros. Ce cere lumea, aia facem”, a mai adăugat ea.

Sursa foto: Facebook/ Instagram

