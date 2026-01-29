Cum arată Bursucu după ce a slăbit 22 de kilograme în doar șase luni: „Soția mea s-a săturat să-mi mai tot spună că-și dorea să slăbesc”

Bursucu se simte și arată mai bine ca niciodată. Adrian Cristea, pe numele lui real, a reușit să slăbească 22 de kilograme în aproximativ 6 luni și a ajuns acum să aibă aceeași greutate ca la 18 ani. Totul a fost natural, din alimentație și sport. Cum a reușit și ce l-a făcut să nu renunțe.

Burusucu a reușit să slăbească peste 20 de kilograme

Bursucu a vorbit în cadrul unui interviu acordat Click! despre cum a reușit să se disciplineze și să slăbească considerat. De data aceasta nu a mai apelat la soluții externe, ci și-a găsit răbdarea și disciplina în el însuși. El a recunoscut deschis că dacă ar fi existat pastile de slăbit, le-ar fi luat și ar fi recunoscut fără probleme că a făcut asta.

În mijlocul freneziei cu injecțiile de slăbit, Bursucu a recunoscut că ar fi făcut-o fără să stea pe gânduri, însă îi este teribil de frică de ace, iar ideea de a se injecta singur îi provoacă panică.

Prezentatorul a spus că a apelat la o soluție foarte simplă: o singură masă pe zi, care nu conține carbohidrați.

„În momentul acesta, am reușit să pierd 22 de kilograme în total, în aproape șase luni. Și asta cu o singură masă pe zi”, a spus el. Primele luni au fost cele mai dificile. „Primele două luni au fost mai complicate, pentru că am mâncat doar mușchi de vită, cu salată de rucola, roșii cherry și parmezan. Acum când văd mușchiul de vită, îmi vine înapoi. Dar a trebuit, pur și simplu, m-am ambiționat”, a mărturisit Bursucu pentru publicația menționată.

El a ajuns la kilogramele pe care le avea la 18 ani: Bursucu cântărește 86 de kilograme, de la 108 kilograme, greutate inițială.

„O singură masă pe zi, da. N-am eliminat nimic, mesele le-am eliminat complet. Am mai renunțat la modul că acum bem băuturi cu zero zahăr. Tot ce e zero, că nu putem trăi fără. Dar în rest, mănânc o singură dată și atunci mănânc”, a spus el.

Din ce motiv și-a dorit să slăbească

Prezentatorul a mărtusit că soția lui și-a dorit ca acesta să slăbească pentru sănătatea sa. Mai mult, el a spus că partenera lui merge de 5 ori pe săptămână la sală și că are pătrățele.

Cât despre activitatea fizică, Buruscu a mărturisit că doar aleargă.

„Soția mea, la un moment dat, s-a săturat să-mi tot spună că-și dorea să slăbesc, mi-a zis: „Fii fericit tu, cum vrei”. Dar acum câțiva ani cu ajutorul domnului Dr. Viorel Dejeu am reușit să mai slăbesc o parte bună din kilograme pentru că mi-am pus un balon gastric, despre care știe toată lumea, nu m-am ascuns.

Și eu n-am d-astea să mă ascund dacă fac altceva, pentru că mi se pare o prostie. Dacă faci ceva bun pentru tine și crezi că poți împărtăși cu ceilalți, trebuie să spui. Lucru pe care l-am făcut atunci, și am făcut publică povestea cu balonul, atunci am slăbit cred că undeva la 18 kilograme, ceva de genul acesta. Păi ajunsesem de la 120, că de acolo am venit, adică frumos, 120,4, știu exact că m-am urcat pe cântarul domnului doctor ajunsesem la 102 kilograme”, a spus el.

În plus, a recunoscut că îi este frică de ace, motiv pentru care nu ar apela la injecțiile de slăbit.

„Toată lumea mă întreabă, că este o isterie acum cu injecțiile de slăbit. Nu sunt împotrivă, nu mă pricep. Dacă aș fi făcut, aș fi spus cu mare drag, adică “Da, fac!”, nu sunt genul care să se ascundă. Doar că eu am o singură problemă la treaba asta, vorbind cu medicul, pentru că nu fac nimic de capul meu, mi-a spus trebuie să faci aceste injecții, am înțeles, săptămânal”, a spus el.

Întrebat dacă a slăbit pentru că și-a dorit soția lui, Bursuc a ținut să precizeze:

„Soția mea nu și-a mai dorit nimic. Soția mea mă iubește așa cum sunt și exact așa cum eram. Orice om își dorește pentru cel pe care îl iubește, binele lui, și ea tot îmi spunea. Dacă mă întrebi pe mine pentru sănătate ar fi mai bine să mai cresc câteva kilograme”, a spus el.

