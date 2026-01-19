Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 15 kilograme în două luni. Ce dietă a ținut: „Mănânc ori de câte ori simt nevoia„

Mara Bănică a apărut arătând mai bine ca niciodată. Ea a reușit să slăbească 15 kilograme în doar două luni, cu un o dietă strictă, pe care a respectat-o cu sfințenie. Metoda a devenit rapid subiect de interes pentru cei care vor să dea jos din greutate, iar prezentatoarea a făcut publică dieta.

Dieta cu care Mara Bănică a slăbit 15 kilograme

Mara Bănică a ținut un regim de nouă săptămâni, structurat pe etape. Dieta nu restricționează cantitățile de mâncare, ci impune anumite tipuri de alimente care pot fi consumate. În acest fel, nu va exista înfometare.

Prima săptămână se consumă brânzeturi cu conținut redus de grăsime și legume în stare crudă. Se poate consuma brânză de vaci, cottage, lactate slabe sau alte brânzeturi cu conținut scăzut de grăsime și o varietate largă de legume crude.

Poți mânca fructe, în special mere, dar și un ou pe zi. Trebuie să consumi doar apă, ceai și cafea neîndulcite. Se evită zahărul, legumele gătite sau orice tip de prăjeală ori alimente acre.

După primele patru zile, meniul se diversifică. Se adaugă roșii, iaurturi simple cu grăsime redusă, dar și o varietate mai mare de fructe, mai puțin cele tropicale.

„Nu există înfometare”

Mara Bănică a spus că nu e bine să te înfometezi, indiferent de dieta pe care o ții.

„Nicio dieta nu inseamna infometare. In momentul in care e infometare, e foarte nasol. Organismul nostru are memorie, daca eu nu-mi dau de mancare si sunt momentele alea in care imi e o foame de simt ca lesin si bagi atunci, creierul zice sa-si faca rezerve…Mananc de cate ori simt nevoia…de cate ori vrei, orice cantitate vrei, noapte, zi, dar doar din anumite alimente”, a dezvăluit Mara Banică.

A doua săptămână se introduc surse de proteină animală: carne fiartă și pește la grătar, iar legumele rămân tot crude. Fiecare zi a săptămânii are un specific alimentar. În timp ce în unele zile mănânci doar fructe, în altele doar legume sau produse lactate.

Există și cantități de pâine dietetică în dietă, iar pe parcursul următoarelor săptămâni, regimul devine mai divers.

Cu toate că este un regim strict, nu există ore fixe a care să iei masa sau cantități exacte. Nu vei avea nevoie de un cântar de bucătărie, ci doar de ambiție și determinare, alături de respectarea alimentelor incluse în regim.

