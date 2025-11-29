Elena Cârstea, schimbată radical după ce a slăbit spectaculos. Cum a ajuns la 50 de kilograme. „Când mi-e foame…”

Elena Cârstea a dezvăluit recent că a reușit să ajungă la greutatea ideală pentru ea: 50 de kilograme. După ce a trecut printr-un AVC care i-a pus sănătatea la încercare, artista noastră stabilită de peste 17 ani în Statele Unite, a găsit puterea de a-și schimba stilul de viață și de a adopta o disciplină alimentară și sportivă care au dus la această transformare.

Cum a reușit Elena Cârstea să dea jos surplusul de kilograme

Cântăreața a explicat că secretul ei a fost o alimentație simplă, dar strictă. „Am mâncat multe fructe, un mic sandwich cu pui, supă fără pâine, fără dulciuri și am practicat înotul, atât. O dată pe zi, când mi-e foame, mănânc o mandarină sau o banană”, a declarat Elena Cârstea, potrivit Spynews.ro.

Renunțarea la pâine și dulciuri, alături de consumul regulat de fructe, au fost elementele-cheie care au ajutat-o să își mențină energia și să slăbească treptat.

Pe lângă dietă, artista a introdus în rutina sa înotul, un sport complet care i-a oferit atât tonus muscular, cât și rezistență fizică. Practicat constant, înotul a contribuit la menținerea greutății și la recuperarea după problemele de sănătate.

Elena Cârstea și partenerul ei, o poveste de dragoste ca în filme

Relația dintre Elena Cârstea și Glenn Muttart a început în mediul online și s-a transformat rapid într-o poveste de iubire solidă. La a doua vizită a artistei în Statele Unite, Glenn a cerut-o în căsătorie, iar în 2006 cei doi s-au căsătorit. De atunci au trecut 19 ani de mariaj, timp în care au construit o legătură bazată pe respect, sinceritate și prietenie.

„În primul rând, respectul între noi doi este cel mai important! Ne cunoaștem foarte bine defectele și calitățile, nu ne jignim niciodată, suntem foarte buni prieteni și totul se discută împreună înainte să luăm o decizie”, a declarat Elena Cârstea potrivit Spynews.ro..

Un alt pilon al relației lor este sinceritatea, pe care artista o consideră esențială. Ea a mărturisit că între ea și Glenn nu există minciuni, iar această deschidere i-a ajutat să își consolideze legătura de-a lungul timpului.

„Nu există minciună între noi doi și ne menajăm unul pe celălalt! Restul vine de la sine! Vă doresc și vouă la fel!”, a mai spus Elena Cârstea în același interviu.

Elena Cârstea, moment de cumpănă în 2023

Elena Cârstea a suferit un AVC în 2023, chiar înainte de a împlini 61 de ani, fiind la un pas de moarte. Artista a petrecut peste două săptămâni în spital, în stare gravă, iar recuperarea a fost lungă și dificilă. În prezent, ea povestește că a reușit să își refacă sănătatea prin schimbarea stilului de viață, renunțarea la vicii și multă disciplină.

În martie 2023, Elena Cârstea a trecut printr-un accident vascular cerebral masiv, urmat de mai multe episoade de pneumonie. Stabilită în Florida, artista a mărturisit că situația a fost extrem de gravă: „Dacă eram în România, acum nu mai existam”, a declarat ea.

Procesul de recuperare a fost unul de durată. Elena Cârstea a avut nevoie de sprijin medical constant și chiar de un baston pentru a se deplasa. În paralel, a trecut și prin episoade de depresie, dar a reușit să își regăsească echilibrul.

După AVC, Elena Cârstea a renunțat la obiceiuri nesănătoase și a adoptat o alimentație mai echilibrată.

