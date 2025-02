De ce nu primește Elena Cârstea pensie din România: „Propria mea țară m-a uitat?”

În urmă cu doi ani, Elena Cârstea a trecut prin momente dificile, după ce a suferit un AVC, iar mai apoi s-a confruntat cu pneumonia. Nici la momentul actual artista nu se simte prea bine și se folosește în continuare de baston pentru a se putea deplasa.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Elena Cârstea

În cadrul unui interviu recent, ea a vorbit despre problemele sale de sănătate, dar a adus și în discuție faptul că nu primește pensie din România, după mulți ani de muncă.

Elena Cârstea (63 de ani) a părăsit țara noastră acum mulți ani și s-a stabilit în America, unde trăiește cu soțul ei, Glenn Muttart. În ultimii ani, cunoscuta artistă a trecut prin momente dificile, iar problemele de sănătate au afectat-o profund. A suferit un AVC, iar mai apoi s-a confruntat cu pneumonia.

De ce nu primește Elena Cârstea pensie din România

Și de parcă asta nu era de ajuns, cântăreața a mărturisit, în cadrul unui interviu, că nici nu primește pensie din România, ci doar o renumerație din drepturile de autor.

„Actele pentru pensie nici acum nu le-am depus în România. Am doar drepturile de autor, dar nu primesc mai nimic, după o viață de om muncită. Ce să înțeleg? Că propria mea țară m-a uitat?„, a declarat Elena Cârstea pentru Bugetul.ro.

Cu ce se ocupă Elena Cârstea în prezent

Tot în cadrul aceluiași interviu, a mai mărturisit că se folosește în continuare de baston pentru a se putea deplasa și că are momente în care nu se simte deloc bine, motiv pentru care lucrează și mai puțin.

„Lucrez foarte puțin. Ca să vând o casă, presupune să merg mult, iar eu nu mai pot face asta. Săptămâna viitoare mă duc din nou la control. Am fost și acum o lună. Tot în baston merg. Nici medicii nu știu exact ce am avut. Tot timpul merg să fac recuperare la piscină. Am momente când mă simt foarte bine, dar și altele când mi-e rău. Când sunt furtunile, aerul umed mă deranjează foarte tare.„, a declarat Elena Cârstea pentru sursa menționată anterior.

