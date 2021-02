În mediul online, artista Elena Cârstea (58 de ani) a dezvăluit că a avut recent o serie de probleme de sănătate. Solista locuiește de peste 10 ani în Statele Unite ale Americii, unde s-a căsătorit cu americanul Glenn Muttart. Cântăreața are două fiice adoptate, pe Sanda (24 ani) și pe Adriana (20 ani).

Cu ce probleme de sănătate s-a luptat Elena Cârstea? „Am rămas fără dinți”

„Am rămas fără dinți. (…) Și nu pot să vorbesc pentru că mă pregătesc de implanturi și m-au chinuit ăștia ca pe hoții de cai. (…) Am fost un pic bolnăvioară lunile astea, dar mi-a trecut. Nu a fost nimic grav. Acum sunt la serviciu două ore, la o casă interesantă”, a mărturisit Elena Cârstea pe Facebook.

Despre revenirea în România, Elena a mai spus: „Nu prea mai am de ce să mai vin, să fiu sinceră. Mi-e dor de Mediaș. Mi-e dor tare. (…) Mi-e dor de public, de cântat, de toată lume. Pe plictiseala asta ce vrei să facem? (…) Copila mea, una dintre ele, a venit acasă, se va muta aici cu serviciul, sper cât de curând”.

VEZI GALERIA FOTO ( 7 )

Elena Cârstea: „Faptul că te muți pe alt continent nu înseamnă că te schimbi ca persoană”

„Îmi lipsește cântatul, dar nu este o tragedie. Am momente în care mă apucă, dar îmi dau seama unde sunt și ce vârstă am, așa că îmi trece repede. Nu m-am mutat în America să cânt, ci ca să am timp pentru copiii mei!

Faptul că te muți pe alt continent nu înseamnă că te schimbi ca persoană, înseamnă doar să-ți lărgești orizonturile și experiența de viață, să înveți tot timpul, iar eu nu mi-am stabilit niciodată limite.

Sunt mult mai calmă, e adevărat, dar neschimbată, din păcate pentru voi și… iau foc la fel de repede. Mi-e dor de România și de toate locurile și de toate cunoștințele și de toți oamenii pe care i-am avut în preajma mea, în viața mea.

Am avut privilegiul să fiu iubită, admirată, gelozită, urâtă, tot tacâmul colorat de sentimente pe care le-am stârnit în diverse persoane, iar asta înseamnă că am avut o viață fascinantă”, mai spunea Elena Cârstea în trecut.

Foto: Instagram

Citește și:

Anna Lesko, gest înduioșător pentru Adela Popescu în timpul sarcinii: „M-a super impresionat”

Kim Kardashian a vorbit despre planurile sale de a-și reface viața după divorț

Cum s-au acomodat Feli și logodnicul ei vieții în izolare? „Uneori ne călcam destul de tare pe nervi”

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro