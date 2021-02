Recent, în mediul online, Adela Popescu (34 de ani) a dezvăluit că artista Anna Lesko (42 de ani) a făcut un gest emoționant pentru ea. În prezent, Adela este însărcinată în cinci luni cu cel de-al treilea fiu. Prezentatoarea TV și soțul ei, actorul și prezentatorul TV Radu Vâlcan (44 de ani), mai au împreună doi fii, Alexandru (4 ani) și Andrei (2 ani).

Anna Lesko, gest înduioșător pentru Adela Popescu în timpul sarcinii: „M-a super impresionat”

Pe Instagram, Adela a mărturisit că a fost impresionată de gestul pe care Anna l-a făcut pentru ea. „Ieri i-am comentat Annei Lesko la o postare pe Insta Story în care a pus niște pancakes care arătau absolut delicios. Am rugat-o să-mi trimită și mie rețeta. Eu cu Anna ne știm de la emisiune [Vorbește Lumea]. Am avut-o invitată de mai multe ori și prea multe nu am vorbit.

Întotdeauna mi s-a părut o gospodină desăvârșită și o mamă foarte bună. Am vorbit despre Adam. Și, după ce i-am scris și am rugat-o frumos să-mi trimită și mie rețeta, astăzi m-am trezit că a trimis pe cineva cu clătite acasă, clătite făcute de ea special pentru mine și pentru copii și cu rețeta, desigur. M-a super impresionat gestul ei. M-a anunțat Radu că au venit.

Mulțumesc, Anna!”, a mărturisit Adela Popescu în mediul online. Fotografii cu clătitele găsiți în GALERIA FOTO de mai sus! „Copilul meu, acesta al treilea, face bine. Săracul nici nu știu dacă e agitat sau nu e agitat sau dacă pur și simplu ce se întâmplă în viața mea este atât de agitat încât nu mai sunt atentă la el. Crește. Am fost la ecografie, urmează să fac morfologia de trimestrul 2, deci toată lumea e mulțumită”, a mai declarat Adela recent în emisiunea Vorbește Lumea.

La ce nume s-a gândit pentru al treilea fiu?

„Da, m-am tot gândit [la nume]. Soțul și-a tatuat A pe mână. Nu pot să pun nume cu R, C, T, deci trebuie să fie cu A. Mă gândeam la Aurel. Aurică. (…) Poate, telespectatorii, dacă au inspirație, ne pot oferi și nouă niște variante. Cu A și să fie sofisticate ca și celelalte două, Alexandru și Andrei”, a glumit Adela.

Lăsând gluma la o parte, cuplului îi plac numele simple, românești și care încep cu A. Așadar, opțiunile lor vor include nume ca: Adam, Adrian, Augustin, Alin, Anton/Antonio și Albert. Rămâne de văzut ce nume va alege, în cele din urmă, perechea.

„Nu avem încă un nume. Dar știm că ne dorim un nume „necăutat”, simplu, dar cu rezonanță. Și să înceapă, dacă se poate, cu A”, a mai declarat Radu la Antena 1. De asemenea, actorul a dezvăluit că vor avea minim 4 copii pentru că-și doresc foarte mult și o fetiță.

În timpul podcastului lui Mihai Morar (39 de ani), Fain & Simplu, Adela a dezvăluit că, dacă ar fi avut o fiică de această dată, ei i-ar fi plăcut foarte multe numele Ileana, iar lui Radu numele Amalia.

