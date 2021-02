Artista Alexandra Stan (31 de ani) a părăsit recent competiția Survivor România 2021. Medicul show-ului a confirmat că artista nu mai era aptă din punct de vedere fizic și psihic pentru a rămâne în competiție.

Știai că el a fost primul iubit al Alexandrei Stan? Este un celebru artist român

Revenită în țară, Alexandra își susține foștii coechipieri din fața televizorului. La sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut, Alexandra dezvăluia că ea și fostul ei iubit, Bogdan Drăghici, s-au despărțit.

Aceasta a fost ultima relație a solistei, dar care a fost prima? Alexandra a format un cuplu cu un alt celebru artist din țara noastră. Amândoi locuiau, la vremea aceea, în Constanța.

„Aveam 16 ani, iar Dorian Popa din LaLa Band și Pariu cu viața a fost primul meu iubit. El era la liceul «Eminescu», eu la «Traian», în Constanța. Ne plăcea să ne plimbăm de mână.

Cu el a fost primul meu sărut. Era romantic, venea cu flori, formam un cuplu precum Usher și Beyoncé. El de mic era supertalentat și cânta. Îi plăcea mult. Mama lui, care era profesoară de canto, m-a iubit foarte mult.

Semănăm un pic la nas, îl avem la fel. Eram copii, iar el era gagicar, avea mai multe iubite”, a declarat Alexandra Stan pentru Click!.

De ce s-au despărțit Alexandra Stan și fostul iubit?

„Oricât de clișeu pare, Universul lucrează pentru ca noi să putem ajunge la destinație, indiferent care ar fi aceasta. Chiar dacă eu sunt introspectivă și îmi place să studiez ce se întâmplă în jur, tind să mă atașez de oameni, locuri, mirosuri, sentimente, etc. Sunt totuși om.

Așa că ultima relație pe care am avut-o cu un bărbat, chiar dacă a fost cu adevărat eliberatoare și liberă și deschisă, m-a lăsat cu inima frântă, pentru că am făcut greșeala de a proiecta, de a visa, așa că m-am atașat din cauza așteptărilor de viitor”, a transmis Alexandra Stan atunci în mediul online.

Alexandra Stan: „Sunt încă în șoc”

„Pot să spun că ultimele 5 luni au fost de-a dreptul superbe, nebune, m-am simțit iubită, am călătorit, am dansat cu zeii, am făcut dragoste pe plajă, am înotat la lumina lunii, am dormit pe plajă, mi-am făcut o mulțime de prieteni. (…)

Acum, însă, știu că totul se întâmplă cu un motiv, sunt în armonie cu totul, chiar dacă sunt rănită și tristă, așa cum era normal să fiu. Nu dau vina pe nimeni, cu atât mai mult nu pe el. Da, a fost frumos să visez alături de cineva și să îmi fac planuri de viitor.

Este trist că nu se vor realiza, dar asta m-a făcut să îmi dau seama că trebuie să fiu recunoscătoare pentru fiecare moment în care trăim, pentru că nu știm unde ne duce viața, care este drumul nostru, și atunci trebuie să ne bucurăm de fiecare moment.

Dar într-un final, suntem doar noi și familia noastră. Iar dacă l-aș întâlni, i-aș spune asta: «A fost frumos să trăiesc alături de tine în ultimele luni! Sunt foarte recunoscătoare pentru toate darurile pe care mi le-ai făcut, pentru toate lecțiile pe care mi le-ai dat, pentru calmul, iubirea, fericirea, prietenii, locurile unde m-ai dus.

Îmi va fi dor de toate acestea, deja îmi este. Sunt încă în șoc și mă tot gândesc la tine în fiecare moment, mă lupt să mă deconectez de tine, și încerc să îmi amintesc doar de lucrurile frumoase, ca să nu te urăsc, să nu îmi otrăvesc inima»”, mai spunea solista tot atunci.

Foto: Instagram

