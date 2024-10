Elena Cârstea încă mai are nevoie de baston pentru a se deplasa, după AVC-ul de acum doi ani. „Nici medicii nu știu exact ce am avut!”

Elena Cârstea (62 de ani) a trecut în urmă cu doi ani printrt-o perioadă foarte dificilă, când a suferit un AVC, iar mai apoi s-a confruntat cu penumonia. Artista și-a revenit după două săptămâni de spitalizare și a avut nevoie de o lungă perioade de recuperare, dar nici acum nu se poate deplasa fără ajutorul bastonului.

Cum se simte Elena Cârstea la doi ani după ce a suferit un AVC

Elena Cârstea este stabilită în SUA de câțiva ani, unde trăiește împreună cu soțul său, Glenn Muttart, cu care este căsătorită de 18 ani. Fiicele artistei, Sanda (26 de ani) și Adriana (24 de ani) trăiesc și ele în SUA și se pregătesc să activeze în domenul militar și în cel medical.

„Nu-mi vine să cred că sunt ditamai femeile acum, foarte bine amândouă. Adriana a ieșit din armată. Și-a terminat stagiul și acum este la facultate, în Colorado, se pregătește pentru medicină. Sanda a rămas în armată pentru că îi place. Adriana este foarte cuminte și studioasă iar Adriana este mai zăpăcită, are un spirit de aventurier. Sunt două firi complet diferite” – ne-a spus cântăreața la începutul anului.

Elena Cârstea a trecut print-un moment de cumpănă în 2022, când a suferit un AVC și a făcut penumonie. Sunt doi ani de la momentul acela și artsita spune că încă are nevoie de baston pentru a se deplasa.

„Lucrez foarte puțin. Ca să vând o casă, presupune să merg mult, iar eu nu mai pot face asta. Săptămâna viitoare mă duc din nou la control. Am fost și acum o lună. Tot în baston merg. Nici medicii nu știu exact ce am avut. Tot timpul merg să fac recuperare la piscină. Am momente când mă simt foarte bine, dar și altele când mi-e rău. Când sunt furtunile, aerul umed mă deranjează foarte tare” – a declarat artista pentru bugetul.ro.

Citeşte şi: Cum arată acum fetele adoptate de Elena Cârstea

Citeşte şi: Cu ce probleme de sănătate s-a luptat Elena Cârstea? „Am rămas fără dinți”

Citeşte şi: Elena Cârstea, comentarii acide despre reprezentația lui Roxen de la Eurovision

Tot în cadrul aceluiași interviu, Elena Cârstea a mai mărturisit că și soțul ei se confruntă cu probleme de sănătate și i-a fost montat un stent la inimă de curând.

„Dacă nu-l duceam noaptea la spital, era gata acum… De o săptămână se simțea rău și mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. Artera principală era blocata, a stat o zi în spital și i s-a montat un stent. Dar am înțeles că sunt persoane care au și șapte și trăiesc fără a avea probleme” -a adăugat artista pentru aceeași sursă.

Elena Cârstea, dagnosticată cu anevrism cerebral în 2009

Artista se afla cu familia în SUA când a primit neplăcuta veste și la momentul respectiv și-a făcut foarte multe griji cu privire la viitorul fetelor, gândindu-se că dacă se întâmplă ceva cu ea, fiicele vor rămâne singure într-o țară străină.

„A fost ca o surpriză neplăcută (n.r. – diagnosticul). Decisesem să stau liniștită, să nu mă mai agit pentru nimic, să-mi cresc fetele. A venit diagnosticul asta și nici nu știam cum să-l iau. Nu știam cum merg lucrurile în America pentru că eram la început, a fost foarte șocant. Mie nu mi-a fost niciodată frică. Dacă e să mori, mori, asta e situația.

Mă îngrijora cel mai tare faptul că fetele puteau să rămână singure, într-o țară străină, asta m-a îngrozit. Lumea a fost însă foarte drăguță și m-a ajutat. A fost foarte dificil pentru mine dar solidaritatea oamenilor m-a ajutat” – a declarat Elena Cârstea pentru Unica.

Urmărește-ne pe Google News