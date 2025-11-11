Bianca Drăgușanu a dezvăluit secretul pentru silueta ei: Ține dietă de când avea 20 de ani: „M-ați criticat că sunt grasă, la Din dragoste”

Bianca Drăgușanu a dezvăluit că face sacrificii mari ca să își mențină silueta. Mai exact, vedeta e la dietă încă de când avea 20 de ani, iar asta din cauza celor care au spus că este grasă pe când a avut prima apariție televizată. Ea a reacționat dur acum, când oamenii au criticat-o pe motiv că este prea slabă.

Bianca Drăgușanu a stârnit îngrijorări în rândul fanilor

Recent, Bianca Drăgușanu s-a filmat în timp ce a mers cu fiica ei, Sofia, în vârstă de 9 ani, la o ședință de Pilates. Blondina s-a filmat în oglindă, iar fanii au reacționat imediat când au văzut cât de slabă este.

După ce a primit o mulțime de mesaje privind greutatea ei de la fanii care s-au arătat îngrijorați de faptul că aceasta ar putea fi anorexică, Bianca le-a răspuns oamenilor.

Ea le-a spus că au criticat-o că era prea grasă atunci când a apărut prima oară la televizor. Blondina a mai spus că ține dietă de când avea 20 de ani, iar asta pentru că atunci când a apărut prima oară la televizor, la emisiunea „Din dragoste”, oamenii au criticat-o pentru că avea kilograme în plus.

Ea a adoptat un stil de viață sănătos și după ce a slăbit, nu s-a mai îngrășat niciodată înapoi.

„Am observat că oamenii, în general, dau cu hate, dar nu doar mie (…) M-ați criticat pentru că sunt slabă. Eu sunt slabă pentru că așa am vrut eu să fiu, iar eu sunt de o viață la dietă, mai exact de pe la vreo 20 de ani, când m-ați criticat că sunt grasă, la Din dragoste, atunci când m-ați criticat pentru că sunt o grasă, mi-am dorit să fiu slabă. Acum mă criticați pentru că sunt slabă. Dar voi mă criticați pentru că nu puteți să fiți ca mine”, a spus Bianca Drăgușanu, pe Instagram.

Ce dietă ține vedeta

Bianca Drăgușanu a vorbit în repetate rânduri despre dietele pe care le ține. La începutul acestui an, ea a vorbit despre dieta „Colibri”, cu care slăbește 3 kilograme în câteva zile.

Dieta este una extrem de hipocaloric, deloc recomandată de specialiști.

„Am fost la munte recent și am mâncat de am spart. Eu am, de 7 ani, cam aceleași kilograme. Însă, în ultima vreme, am mâncat multe prostii: cartofi prăjiți, cornulețe, prăjitură Pavlova, preferata mea.

Așa că am decis să intru la regim. Cu acest regim să nu credeți, însă, că mă înfometez. E o dietă personalizată. Într-adevăr, primele trei zile sunt mai dificile. Secretul este, însă, să respectați cu strictețe meniul nutriționistului și să nu vă abateți de la el nicio secundă”, spunea Bianca la începutul acestui an.

