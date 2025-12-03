Home > Vedete > Dieta cu care Ozana Barabancea a reușit să ajungă la 65 de kilograme, de la peste 100. Mănâncă 16 grame de proteină la fiecare masă: „Urmez un program care m-a ajutat”
Dieta cu care Ozana Barabancea a reușit să ajungă la 65 de kilograme, de la peste 100. Mănâncă 16 grame de proteină la fiecare masă: „Urmez un program care m-a ajutat”
.
Actualizat 03.12.2025, 15:48
Ozana Barabancea nu își mai încape în piele de fericire. Vedeta a reușit să ajungă la greutatea pe care o avea în liceu, după mulți ani în care s-a luptat cu kilogramele în plus. Cântăreața a intrat într-un program care a ajutat-o să mănânce echilibrat și cu disciplină și perseverență, rezultatele au venit negreșit. Iată ce dieta a adus-o pe Ozana Barabancea de la 102 kilograme la doar 65.
„Transformarea mea a început anul acesta la data de 1 aprilie. Am slăbit multe kilograme în total pe parcursul acestor luni și sunt extrem de fericită. Cel mai mult am avut 102 kilograme și acum am 65 de kilograme. Am slăbit 37 de kilograme. Deci, se poate. Îmi doresc să mai scap de încă 2 kilograme și apoi încep să mă mențin”, a declarat Ozana Barabancea pentru Viva.ro.
Ea a explicat că nu mai consumă zahăr și a intrat în programul Metabolika. Din aprilie până acum, vedeta a reușit să dea jos multe kilograme și este foarte mândră de felul în care arată.
Acum urmez un program care m-a ajutat să topesc aceste kilograme și să redevin persoana care are greutatea din liceu. Pentru că am ajuns să încap în rochiile din liceu, pe care le-am păstrat cu mare drag, deși nu mai visam să ajung să le port vreodată.
Am rochii din 1987 și iată că a venit momentul să le îmbrac. M-am întors în timp. M-am filmat cu vreo două dintre ele și le-am arătat și prietenilor virtuali”, a mai declarat Ozana Barabancea.
Ce mănâncă vedeta
Ozana Barabancea a povestit că mănâncă 16 grame de proteine la fiecare masă, iar proporția de carbohidrați este atent monitorizată. Ea mai spune că disciplina este cheia și că nu a fost ușor să se abțină de la mâncăruri interzise.
„Acum mănânc porționat, echilibrat, îmbunătățit cu 16 grame de proteine per masă, iar carbohidrații sunt foarte inteligent calculați. Eu am fost foarte disciplinată până acum. Nu e ușor, dar am rezistat până acum de la 1 aprilie. Am aportul de nutrienți necesar. Sunt mai energică și fericită. În același timp pot să vă declar că mă simt foarte frumoasă”, a povestit Ozana.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.