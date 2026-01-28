Raluca Pastramă, înglodată în datorii. Îi datorează bani și fostului soț, lui Pepe. La ce sume se ridică obligațiile de plată

Raluca Pastramă și Pepe sunt în continuare în scandal, însă de data aceasta legal, nu mediatic. Cei au mers în instanță pentru că Pepe are de recuperat o sumă mare de bani, motiv pentru care i-a intentat mai multe procese fostei soții. Mai mult, ea ar avea datorii mari și la ANAF. Iată la ce sume se ridică restanțele de plată.

Raluca Pastramă îi datorează bani lui Pepe. Ce sume trebuie să îi dea înapoi

Raluca Pastramă a rămas cu afacerea cu grădinița după divorțul de Pepe. Însă aceasta s-a dovedit o adevărată capcană, pentru că a înglodat-o pe Raluca în datorii. În plus, fostă soție a lui Pepe spune că afacerea ei a avut mult de suferit după despărțirea de acesta.

Raluca Pastramă a rămas după divorț cu o grădiniță înregistrată pe firma Rosa Maria Music SRL. Compania îi datorează firmei lui Pepe, LATIN LIVE MUSIC SRL, suma de 172.000 de lei. Banii vin dintr-un împrumut pe care firma lui Pepe i l-a acordat companiei Ralucăi.

„Creditoarea (firma lui Pepe) solicită să se aibă în vedere este vorba de un titlu executoriu, de o executare silită și de o creanță pentru care nu a fost plătit un leu. S-au recuperat niște sume, care sunt parţial plătite din alte procese, şi şi-a plătit cheltuielile de judecată. Nu a fost recuperată această creanță, nu există o suspendare, există o autoritate de lucru judecat în ceea ce privește această creanță, motiv pentru care solicită respingerea cererii de suspendare pentru argumentele pe care le-a enunţat şi anterior”, se arată în datele de la dosar obținute de CANCAN.

Ce spune Raluca

Fosta soție a lui Pepe nu neagă datoria, însă spune că nu are bani să o plătească, lucru dovedit din bilanțul contabil. Ultimul raport financiar al grădiniței arată că a înregistrat venituri de 321.095 lei, fără profit, cu cheltuieli de aproape 700.000 de lei și datorii de peste 730.000 de lei.

Mai mult, Raluca Pastramă este datoare și la stat. Grădinița are datorii la ANAF de peste 130.000 din taxe, contribuții sociale și de sănătate.

Fosta soție a lui Pepe spune că afacerea care i-a rămas după divorț a fost, de fapt, o mare țeapă financiară.

„Eu am nişte dosare cu Pepe, problema dintre noi a fost din cauza firmei pe care mi-a predat-o mie la divorţ, o firmă ce mi-a lăsat-o plină de datorii ascunse. Au fost nişte contracte pe care le-a făcut el în timpul căsătoriei noastre pe firma respectivă, contracte de împrumut, iar la momentul divorţului s-a pus administrator în ultimele luni şi a prelungit toate contractele.

Eu am fost de bună credinţă şi am preluat firma ca de la soţ la soţie, de asta am şi cedat absolut tot pentru firma asta. Acum de curând, după trei de la divorţ au început să îmi vină mai multe notificări cum că eu am datorii la el şi că trebuie să plătesc nişte sume extraordinar de mari.

Lucru care pe mine m-a şocat pentru că eu nu ştiam. Nu mi-au apărut datorii în evidenţele contabile. Nu m-am priceput foarte mult timp la treburile astea pentru că pe timpul căsniciei el s-a ocupat de tot. Eu am preluat de bună credinţă”, a declarat Raluca Pastramă, anul trecut.

