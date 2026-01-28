Deva Cassel, apariție strălucitoare la Paris Fashion Week. Fiica Monicăi Belluci a atras toate privirile cu frumusețea ei

Deva Cassel, fiica Monicăi Bellucci, a strălucit la Paris Fashion Week 2026, captând atenția tuturor la prezentarea Dior. La 21 de ani, frumusețea și carisma sa o propulsează deja ca star în devenire.

Deva Cassel, strălucitoare la Paris Fashion Week

Deva Cassel, fiica celebrei actrițe Monica Bellucci, continuă să atragă atenția în lumea modei și a cinematografiei. Tânăra de 21 de ani, ce moștenește frumusețea și grația mamei sale, a fost vedeta evenimentului Dior „Collection Haute Couture Printemps/Été 2026” desfășurat în decorul spectaculos al Muzeului Rodin din Paris. Fotografii au fost fascinați de prezența ei, iar Deva, obișnuită cu lumina reflectoarelor, a strălucit pe covorul roșu.

Cunoscută pentru trăsăturile angelice și naturalețea sa, Deva Cassel și-a construit deja un nume în lumea modei. Primele sale succese au venit la doar 14 ani, când a devenit imaginea parfumului „Dolce Shine” de la Dolce & Gabbana. De atunci, tânăra a apărut de două ori pe coperta revistei Vogue și a defilat pentru cele mai prestigioase case de modă din lume.

Citește și: Raluca Pastramă, înglodată în datorii. Îi datorează bani și fostului soț, lui Pepe. La ce sume se ridică obligațiile de plată

Citește și: Adda, răbufnire nervoasă la Power Couple. Ce i-a făcut lui Cătălin, de față cu toți: „Ești nebun la cap? Plecăm”

Actrița, despre presiunea de a avea părinți celebri

Deva nu s-a limitat doar la modelling. În 2025, și-a făcut debutul în lumea filmului, jucând rolul Angelicăi în serialul „Ghepardul”, o dramă inspirată de romanul celebru scris de Giuseppe Tomasi di Lampedusa în 1958. Pe platourile de filmare, Deva și-a întâlnit și actualul partener, actorul Saul Nanni, care interpretează personajul Tancredi în aceeași producție.

Citește și: Viorica de la Clejani, furioasă după ce Ioniță a fost filmat pe ascuns, în timp ce i s-a făcut rău și aștepta ambulanța: „Dacă i se face rău unui om, ei nu te-ar ajuta. Atât puteți”

Citește și: Andreea Bălan, atacată de Mihai Trăistariu pentru prezența în juriul Eurovision 2026: „Nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura”

Deși se bucură de un succes răsunător, Deva recunoaște că nu totul a fost ușor. Tânăra a dezvăluit într-un interviu acordat pentru Vogue în 2024 că a resimțit presiunea de a fi fiica unor părinți celebri.

„Am crescut cu această aură de „nepotism”, fiind considerată o privilegiată. În adolescență am fost comparată constant cu mama (@monicabellucciofficiel). O iubesc, dar am suferit puțin, aș fi ipocrită să vă spun că nu a fost o povară. Acum se simte din ce în ce mai puțin. Să ajungi singură pe această nouă copertă e ca și cum ai spune lumii: iată, asta am de oferit”, a declarat ea în mediul online, în urmă cu mai mult timp.

Deva Cassel demonstrează că talentul și ambiția sunt esențiale pentru a-ți croi propriul drum în viață, chiar și atunci când pornești din umbra părinților celebri. Monica Bellucci și Vincent Cassel, divorțați din 2013, rămân alături de fiicele lor, Deva și Leonie, oferindu-le suportul necesar pentru a-și urma visurile și a străluci în lumina reflectoarelor.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Deva Cassell la Paris Fashion Week

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News