Ilie Năstase și soția acestuia, Ioana, au reacționat public după ce fiica adoptivă a fostului tenismen, Charlotte Năstase, a rămas pe drumuri și a cerut bani pe rețelele sociale pentru a supraviețui. Femeia locuiește în America, dar de câțiva ani a rupt legătura cu tatăl ei.

Ilie Năstase, după ce Charlotte a rămas pe străzi

Ilie Năstase a adoptat-o pe Charlotte pe vremea când era însurat cu Alexandra King. Deși tatăl ei adoptiv are o situație financiară foarte bună, zilele trecute, femeia a cerut bani pe rețelele sociale, susținând că din vina fostului iubit a rămas pe străzi. Nici cu fostul sportiv nu poate lua legătura întrucât relația lor s-a răcit în urmă cu mai mulți ani.

Contactat de jurnaliști, Ilie Năstase nici nu a vrut să audă de acest subiect.

„Nu mă interesează, vă rog frumos”, a declarat fostul jucător de tenis pentru Spynews.

Pe de altă parte, soția acestuia, Ioana Năstase, a spus că nu știa ce se întâmplă cu Charlotte, cu care a vorbit des în ultima perioadă.

„Dacă o să urmăriți în comentariile de pe Facebook-ul meu, o să vedeți că recent mi-a dat comentarii foarte frumoase. Îmi pare rău, chiar nu știam că are probleme. Putea să îmi scrie, că ea îmi scrie mie. În ultima perioadă chiar îmi scria. Mie mi-a spus că ne vom vedea cât de curând, că va veni la București, că abia așteaptă să mă cunoască”, a declarat ea.

Charlotte Năstase cere ajutorul internauților

Charlotte Năstase a anunțat în mediul online că se confruntă cu probleme financiare și le-a cerut ajutorul prietenilor săi. Aceasta i-a rugat să o împrumute cu o sumă de bani pentru a-și putea cumpăra de mâncare și pentru a plăti un acoperiș deasupra capului.

„Vă rog, îmi puteți trimite bani pentru mâncare și adăpost? Acum sunt fără adăpost și blocată din cauza fostului meu iubit. Mulțumesc!”, a scris Charlotte pe pagina ei de Facebook.

„Poate cineva să îmi trimită 130 dolari? Promit că îi voi returna. NU am unde să stau acum și am nevoie de 100 dolari pentru o cameră și 30 pentru mâncare”, a scris fiica adoptivă a lui Ilie Năstase într-o altă postare.

