Ludovic Orban sare în apărarea lui Ilie Bolojan, atacat chiar de propriul partid: „Suferința ar fi fost mult mai mare”

Ludovic Orban i-a luat apărarea lui Ilie Bolojan, după ce premierul a luat mai multe măsuri de austeritate care au afectat românii, dar au ajutat la îmbunătățirea economiei țării. În timp ce prim-ministrul este atacat de colegii din coaliția de guvernare și chiar de o parte din propriul partid, Orban îl laudă și arată de ce au fost necesare deciziile Executivului.

Ludovic Orban îl apără pe Ilie Bolojan

Ludovic Orban, fost consilier prezidențial, a vorbit public despre măsurile luate de Ilie Bolojan în ultimele luni pentru a aduce România pe linia de plutire. Potrivit acestuia, economia țării risca să se prăbușească dacă nu venea la conducere Bolojan, care nu s-a temut să ia deciziile necesare pentru a o putea salva.

„Triumviratul Iohannis-Ciolacu-Ciucă a dus România pe buza prăpastiei politice, bugetare, economice, diplomatice. Cu chiu cu vai, după deznodământul pozitiv din alegerile prezidențiale din mai, s-a format o coaliție eterogenă care a reușit să învestească un guvern. Un guvern de stare de necesitate. Obligat să oprească drumul spre incapacitate de plată și spre prăbușire economică”, a scris Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, deși premierului i-au fost puse numeroase bețe în roate, acesta a avut numeroase realizări, de la scăderea dobânzilor la împrumuturi, la creșterea investițiilor și reducerea deficitului bugetar.

„În ciuda unei gălăgii politice infernale, a frânelor trase de unii sau alții din coaliție, a unei opoziții surde din partea administrației și a justiției, a unui sprijin neașteptat de anemic din partea președinției putem spune după 6 luni că încep să se vadă rezultate concrete. Creșterea investițiilor, accelerarea absorbției fondurilor europene, scăderea dobânzilor la care ne împrumutăm, reducerea deficitului bugetar peste nivelul negociat cu Comisia Europeană”, a precizat Ludovic Orban în mediul online.

Fostul premier, despre impactul măsurilor de austeritate asupra românilor

Fostul lider liberal admite însă că aceste rezultate au venit cu costuri sociale importante.

„Știu că aceste rezultate, în special reducerea deficitului bugetar, s-au bazat pe măsuri care au afectat negativ foarte mulți cetățeni români: creșteri de taxe, reduceri de venituri, creșteri de prețuri din cauza inflației. Poate unele puteau fi evitate, dar cele mai multe cu siguranță nu. Dar dezmățul bugetar nu mai putea fi suportat de economia României și riscam să ajungem în situația în care nu am mai fi avut bani să susținem cheltuielile publice (salarii, pensii, indemnizații sociale, investiții) și suferința ar fi fost mult mai mare”, a explicat Ludovic Orban.

Ludovic Orban: „Meritul îi aparține lui Ilie Bolojan”

În același timp, Ludovic Orban îi atribuie toate meritele redresării financiare lui Ilie Bolojan, care a făcut tot posibilul să se axeze pe ceea ce are de făcut și nu pe a se apăra de atacurile colegilor din coaliția de guvernare.

„Știu că mulți mă veți critica pentru ceea ce voi spune, dar o voi face. Meritul principal pentru evitarea în ceasul al doisprezecelea al alunecării în prăpastie și pentru începutul de redresare care se conturează îi aparține lui Ilie Bolojan. Fără înțelegerea corectă a situației dezastruoase, fără încăpățânarea lui proverbială în impunerea a ceea ce trebuie făcut, fără disprețul absolut pe care îl are față de tumbele politicianiste specifice politichiei dâmbovițene, fără lipsa aproape totală de preocupare pentru propria imagine, fără rezistența stoică la atacuri venite în rafală din toate părțile, cel mai probabil nu am fi putut spera că vom ieși la liman”, a subliniat el.

Mai mult, fostul premier îndeamnă românii să își arate susținerea față de actualul conducător al Executivului pentru ca acesta să își poată face treaba până la capăt.

„Și, deși în ultimele zile se vede cu ochiul liber o întețire a atacurilor contra lui Bolojan, atât din partea unei aripi din PNL, a unor parteneri din coaliție, cât și din partea opoziției politice și, mai ales, a opoziției nepolitice, consider că este bine pentru România ca Bolojan să fie susținut să își pună în practică programul de guvernare. Pentru că sunt convins că va putea reface echilibrele economice și va pune bazele unei relansări economice pe o fundație sănătoasă”, a mai scris Ludovic Orban pe rețelele sociale.

