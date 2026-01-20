Sorin Grindeanu admite dificultăți în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR și critică recentele decizii ale USR, inclusiv votul pentru acordul UE-Mercosur. Tensiunile cresc în Guvern, iar explicații sunt cerute de urgență. Mai mult, președintele PSD spune, făcând aluzie la Ilie Bolojan, că „lăutarul” va fi schimbat dacă va fi nevoie.

Sorin Grindeanu sugerează înlăturarea premierului Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut o declarație surprinzătoare despre viitorul coaliției de guvernare, recunoscând că ar putea susține schimbarea premierului Ilie Bolojan.

„Am văzut declarațiile colegului și prietenului meu, Claudiu Manda. Dacă va fi nevoie, da”, a afirmat Grindeanu, făcând referire la afirmațiile secretarului general al PSD, care criticase în trecut faptul că „Bolojan nu cântă de multe ori din același playlist”.

Tensiunile din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR sunt tot mai evidente, iar Grindeanu a subliniat că problemele nu se limitează doar la liderul Executivului, ci și la alte partide din coaliție, cu un accent special pe USR, condus de Dominic Fritz.

„Sigur că scârțâie această coaliție. Și aici nu este vorba de prim-ministru, aici e vorba și de alte partide din coaliție, în speță de USR”, a explicat acesta.

Controverse pe acordul UE-Mercosur

Un punct de tensiune major a fost decizia legată de controversatul acord UE-Mercosur, votat de România în COREPER pe 9 ianuarie. Grindeanu a criticat faptul că acest subiect nu a fost discutat în coaliție, deși are implicații importante pentru țară.

„Nu poți să iei decizii în numele României pe zeci de ani, fără să explici românilor. O fi bine, o fi rău? Nu știu, dar nu e bine să știe românii? Despre asta este vorba. S-a luat pe persoană fizică această decizie, persoane fizice, ca să fiu mai corect”, a punctat Sorin Grindeanu, referindu-se la lipsa unui mandat pentru votul dat de ambasadoarea României la UE, Iulia Matei.

Potrivit Libertatea, în prima ședință a coaliției din 2026, desfășurată pe 19 ianuarie, au fost discuții aprinse pe această temă. PSD a cerut explicații pentru faptul că nu s-a ținut cont de solicitările partidului privind garanțiile pentru fermierii români.

Mai mult, Sorin Grindeanu a cerut să fie chemată la următoarea ședință a coaliției ministrul de externe, Oana Țoiu, pentru a clarifica circumstanțele în care România a votat pentru acordul UE-Mercosur.

