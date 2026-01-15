Ilie Bolojan a decis eliminarea a 6.000 de posturi din administrație. Premierul va rămâne fără patru consilieri

Guvernul condus de Ilie Bolojan anunță reducerea a 6.102 posturi de consilieri personali în administrația centrală și locală. Măsura, aplicată din 2026, vizează economii de 362 milioane lei, necesare pentru gestionarea deficitului bugetar.

Ilie Bolojan taie 6.000 de posturi din administrație

Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis să reducă semnificativ numărul de consilieri personali ai demnitarilor și aleșilor locali, o măsură ce vizează economia bugetului și eficientizarea cheltuielilor publice. Potrivit unui document oficial, această decizie va elimina 6.102 posturi, generând o economie de 362.630.400 lei anual.

România se confruntă cu un deficit bugetar excesiv, iar guvernul argumentează că această măsură este esențială pentru gestionarea responsabilă a fondurilor publice.

„Pentru asigurarea cheltuirii eficiente a fondurilor publice, proiectul de lege propune reducerea numărului de consilieri personali de la cabinetul demnitarului de la nivelul administrației publice centrale și locale în funcție de numărul de locuitori ai fiecărei unități administrativ-teritoriale”, se arată în documentul citat de Profit.ro.

Reduceri semnificative în administrația centrală și locală

La nivelul administrației centrale, cabinetele demnitarilor vor suferi ajustări, limitând numărul maxim de posturi astfel:

Prim-ministru: 5 posturi (față de 9 anterior);

Viceprim-ministru cu portofoliu: 5 posturi;

Viceprim-ministru fără portofoliu: 3 posturi;

Ministru, secretar general al Guvernului și șeful Cancelariei Prim-Ministrului: 3 posturi;

Ministru delegat: 3 posturi;

Secretar de stat și consilier de stat: 1 post;

Conducătorul organelor de specialitate: 1 post.

La nivel local, numărul consilierilor din cabinetele primarilor și viceprimarilor va fi ajustat în funcție de populația unității administrativ-teritoriale:

Primarii unităților cu peste 100.000 locuitori: 4 posturi;

Primarii unităților cu 30.000-100.000 locuitori: 3 posturi;

Primarii unităților cu 10.000-30.000 locuitori: 2 posturi;

Primarii unităților cu sub 10.000 locuitori: 1 post.

Viceprimarii și președinții consiliilor județene vor avea, de asemenea, cabinete reduse, în funcție de dimensiunea și specificul unității administrativ-teritoriale.

Impactul asupra administrației publice

Rolul consilierilor personali a fost, până acum, de a sprijini demnitarii în elaborarea documentelor și gestionarea activităților curente. Cu toate acestea, constrângerile bugetare impun o regândire a priorităților și o utilizare mai rațională a resurselor.

„Menționăm faptul că această măsură a fost avută în vedere pentru realizarea de economii substanțiale care reprezintă cheltuielile ocazionate de salarizarea personalului vizat”, se precizează în document.

