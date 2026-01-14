Guvernul condus de Ilie Bolojan va crește vârsta de pensionare pentru polițiști și militari, cu aplicarea unei tranziții. Măsura, anunțată pe 12 ianuarie, vizează reducerea cheltuielilor și creșterea contribuției la economia reală.

Ilie Bolojan confirmă creșterea vârstei de pensionare la polițiști și militari

Ilie Bolojan confirmă creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, schimbare necesară pentru echilibrarea bugetului și sustenabilitatea economică. Aceste măsuri vin într-un context în care România își redefinește prioritățile sociale și economice.

Premierul susține că ajustarea vârstei de pensionare este inevitabilă pentru a controla cheltuielile publice, fără a reduce personalul în sectoarele cheie.

„Aceasta este o realitate care privește și aceste categorii. Controlul cheltuielilor se face prin creșterea vârstei de pensionare, respectând niște reguli de bun simț”, a declarat Bolojan la TVR, subliniind că tranziția va fi graduală, protejând drepturile celor eligibili deja pentru pensie.

Ilie Bolojan a explicat că este crucial să evităm pensionarea în masă în rândul polițiștilor, o situație care ar destabiliza structurile de securitate.

„Nu ne ajută deloc nici pe ei, nici pe noi”, a subliniat primul ministru, pledând pentru soluții echitabile și ajustări accelerate acolo unde sunt necesare.

În acest sens, a dat exemple clare: jandarmii din brigăzile mobile vor beneficia de formule de pensionare adaptate, având în vedere cerințele fizice ale posturilor.

Citește și: Investigație la Spitalul Județean Constanța, după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală. Familiile acuză nereguli grave

Citește și: Când vor crește, de fapt, pensiile. Surpriza neplăcută de pe talonul din luna ianuarie

Impactul economic

Un alt aspect important este impactul economic.

„România, dacă vrea să se însănătoșească economic, trebuie să aibă mai mulți oameni în economia reală. Asta înseamnă să creștem vârsta de funcționare, că ne place, că nu ne place, pentru că altfel nu mai putem funcționa”, a afirmat șeful Executivului, indicând că schimbările ar trebui implementate chiar în acest an.

În coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, aceste măsuri au fost discutate și agreate, conform vicepremierului Radu Miruță.

Citește și: Ilie Bolojan, despre creșterea impozitelor. Explicațiile Guvernului: „Gradul de încasare era redus”

Citește și: Viorica Dăncilă, critici dure la adresa PSD: „Sunt foarte dezamăgită! Au fost greșeli mari!” Fostul premier rupe tăcerea despre jocurile de culise din partid

Creșterea vârstei de pensionare în Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, dar și în structurile SRI și SPP reprezintă un compromis al coaliției pentru a evita tăieri de salarii sau reducerea numărului de personal.

„Trebuie să contribuim și noi la efort, prin creșterea vârstei de pensionare”, a declarat Miruță la Antena 3, pe 12 ianuarie.

Un precedent important a fost stabilit anul trecut, când Guvernul Bolojan a decis creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați la 65 de ani, în loc de 48, cu maximum 70% din ultimul salariu net. Aceste modificări au trecut prin provocări legislative, fiind inițial respinse de CCR. În cele din urmă, Executivul a propus o tranziție mai lungă, de 15 ani, pentru judecători și procurori, comparativ cu cei 10 ani inițiali. Totuși, proiectul întâmpină opoziție, fiind tergiversat de CCR din cauza boicotului judecătorilor numiți de PSD.

Sursă foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News