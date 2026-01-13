Investigație la Spitalul Județean Constanța, după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală. Familiile acuză nereguli grave

Tragedie la Spitalul Județean Constanța: doi copii au intrat în moarte cerebrală după intervenții chirurgicale. Familiile acuză nereguli grave, iar spitalul a demarat o anchetă pentru clarificarea situației.

Investigație la Spitalul Județean Constanța, după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală

Două familii din Constanța trăiesc o tragedie de neimaginat, după ce doi copii au ajuns în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Cazurile au scos la iveală probleme grave legate de îngrijirea medicală și au stârnit indignare în comunitate.

Primul caz tulburător este cel al unei fetițe de doar șase ani, care a fost operată de apendicită. La scurt timp după intervenție, micuța a suferit un stop cardiorespirator, iar familia susține că starea ei gravă a fost observată prea târziu de personalul medical. Părinții au cerut transferul de urgență la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, însă, din păcate, fetița a fost internată acolo în moarte cerebrală.

În aceeași perioadă, un băiețel operat pentru o răsucire severă a intestinului a trecut printr-un scenariu asemănător. După intervenție, starea lui s-a deteriorat rapid, iar medicii au confirmat instalarea morții cerebrale. Familia micuțului acuză o lipsă gravă de monitorizare post-operatorie și susține că îngrijirile primite nu au fost adecvate.

Reacția Spitalului Județean Constanța

În fața acestor tragedii, conducerea Spitalului Județean de Urgență Constanța a anunțat demararea unei anchete interne pentru a clarifica situațiile.

„A fost demarată o anchetă internă. În această dimineață s-a întrunit o comisie medicală. S-au solicitat toate documentele în ambele cazuri semnalate și la acest moment se analizează”, a declarat Crina Kibedi, purtătorul de cuvânt al unității medicale, citată de Digi24.

Unul dintre cazurile aflate sub analiză este cel al unui băiat de doi ani și cinci luni, diagnosticat cu volvulus intestinal. Familia copilului acuză că micuțul nu a fost consultat de un neurochirurg timp de trei zile, deși starea lui era critică.

De asemenea, părinții spun că medicul de gardă nu l-a evaluat în primele 24 de ore. După ce a dezvoltat septicemie și insuficiență multiplă de organe, copilul a fost transferat la București, însă în prezent se află în moarte cerebrală.

Cel de-al doilea caz investigat este al fetiței de șase ani, care a trecut printr-o evoluție rapidă și dramatică după operația de apendicită.

Problemele din cadrul Spitalului Județean Constanța nu sunt o noutate pentru opinia publică. În decembrie 2025, un alt incident tragic a avut loc, când un bărbat de 33 de ani, diagnosticat cu anevrism cerebral, nu a primit îngrijirea necesară din cauza lipsei medicilor de gardă. Familia sa a susținut că această situație a contribuit la agravarea stării pacientului.

