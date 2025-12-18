Rodica Stănoiu a făcut plângeri la Poliție înainte de deces. De ce a sesizat autoritățile

Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției, se afla într-o perioadă tensionată în ultimele luni de viață. Înainte de controversatul său deces, ea a ajuns să sesizeze autoritățile, lăsând în urmă semne de întrebare care astăzi fac parte din ancheta deschisă de procurori.

De ce a sesizat Rodica Stănoiu autoritățile

Moartea fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, continuă să ridice semne de întrebare. Înainte de decesul său, surse apropiate au dezvăluit că aceasta ar fi depus plângeri la Poliție, semnalând dispariția unor documente importante din locuință.

Potrivit Cancan.ro, în iulie 2025, Rodica Stănoiu ar fi sesizat autoritățile după ce a constatat că îi lipsesc acte din casă. Surse apropiate susțin că aceste documente ar fi putut fi folosite pentru întocmirea unui testament, fapt ce ridică suspiciuni în contextul anchetei actuale.

Influența partenerului mai tânăr

Ultima parte a vieții fostei ministre ar fi fost marcată de relația cu un bărbat cu aproape 50 de ani mai tânăr, pe nume Marius Calotă, devenit brusc partenerul ei. Potrivit apropiaților, acesta i-ar fi limitat accesul la resursele financiare, punând „sechestru” pe carduri și restricționându-i obiceiurile. Vacanțele anuale la Nisa, pe care Stănoiu le obișnuia de ani de zile, au fost anulate sub pretextul lipsei banilor.

Ce spune Marius Calotă despre relația lor

Marius Calotă a negat categoric zvonurile care susțineau că ar fi avut o căsătorie legală cu Rodica Stănoiu.

„S-a afirmat în mod fals și complet tendențios, cu unicul scop de a produce senzaționalul, faptul că între mine și doamna Rodica Stănoiu ar fi fost încheiată o căsătorie legală. Deși nu există niciun document în acest sens (iar încheierea unei căsătorii este întotdeauna însoțită de certificatul de căsătorie) această informație falsă a fost preluată și publicată în multiple publicații online, fiind prezentată drept adevărată”, a declarat acesta, potrivit romaniatv.net.

De asemenea, el a negat acuzațiile conform cărora ar fi exercitat un control asupra vieții fostului ministru sau că ar fi beneficiat de bunuri materiale. „Este falsă informația conform căreia subsemnatul aș fi insistat asupra externării din spital a doamnei Rodica Stănoiu și astfel aceasta ar fi fost lipsită de îngrijiri medicale”, a mai precizat Calotă.

Declarațiile lui Marius Calotă apar pe fondul anchetei deschise de Parchet privind moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu. Trupul fostei ministre a fost deshumat pe 15 decembrie și supus unei noi autopsii, iar raportul preliminar al medicilor legiști indică faptul că decesul nu ar fi avut caracter violent. Investigația rămâne însă în desfășurare, fiind așteptate rezultatele analizelor toxicologice. Procurorii verifică documentele medicale și audiază persoane din anturajul Rodicăi Stănoiu pentru a stabili cu exactitate cauzele morții.

