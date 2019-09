Chef Joseph Hadad, despre cel mai greu moment din viața sa

Soția celebrului chef a decedat la doar 42 de ani, lăsând în urmă trei copii de 16, 10 și 3 ani: Dor, Daniela și Lipaz. În timp ce copiii mai mari se aflau la școală în România, mezina, Lipaz, trăia în Israel, unde Hadad a fost nevoit să angajeze o bonă. Astfel, bucătarul a fost nevoit să facă naveta între România și Israel pentru a-și vedea fetița.

„Dacă eu nu eram cu picioarele pe pământ și cu creierul limpede… Îmi spuneam mereu un lucru: dacă eu nu sunt puternic, ce se întâmplă cu cei trei copii ai mei? Devin vagabonzi? M-am ținut cu dinții un an, peste un an de zile. A fost cel mai greu an din viața mea. Cel mai greu!”, a mărturisit el pentru Libertatea.

„Spre muncă, spre copii… Anul 2008. În anul 2008 a murit soția mea și după aceea am luat totul în mâinile mele”, a completat chef Joseph Hadad.

Acum, după 10 ani, lucrurile par să se fi liniștit pentru el.

„Băiatul meu are 25 de ani. A făcut aici liceul, a dat bacalaureatul, s-a întors în Israel și acum a venit la facultate aici. Învață Afaceri și calculatoare. Fata mea cea mare este în Berlin. Învață limba germană. E foarte inteligentă. Are priză la limbi străine, vorbește cinci limbi. La anul se înscrie la facultatea de Design comercial. Cea mică are 12 ani și jumătate. Acum e la o școală privată aici, în România. Am rămas noi doi, ea are grijă de mine, eu de ea. La ora 8-9 seara mă sună: tată, ce faci, cum te simți? Ai treabă?”, a povestit el.

