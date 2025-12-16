Povestea de iubire dintre Delia și Edi Iordănescu. Cei doi s-au despărțit după un an de relație: „Niciodată nu s-a pus în discuție să ne căsătorim”

Delia Matache și Edi Iordănescu au avut o relație intens discutată în showbizul românesc, dar s-au despărțit în 2006. Decizia a fost luată de Edi, după doar un an de relație. Tot el a fost cel care a dezvăluit și motivul pentru care a hotărât să se îndepărteze de celebra cântăreață.

Povestea de iubire dintre Delia Matache și Edi Iordănescu

Deși ambii au acum alte relații și și-au construit propriile familii, povestea de dragoste dintre Delia Matache și Edi Iordănescu continuă să stârnească curiozitatea fanilor lor. Cei doi au avut o relație în urmă cu aproape un deceniu, care s-a încheiat la fel de repede cum a început.

Delia și Edi s-au cunoscut în perioada în care artista se bucura de succes cu trupa N&D, iar Edi era la începutul carierei sale în fotbal. Deși au încercat să își trăiască povestea de iubire departe de luminile reflectoarelor, aceștia au stârnit mereu interesul presei. Mai mult, toată lumea se aștepta ca cei doi să ajungă la altar, astfel că mare a fost surpriza când au anunțat că au decis să meargă pe căi diferite.

Relația lor a început în 2005 și s-a încheiat în 2006, în momentul în care Edi Iordănescu a decis să îi pună punct. Mai apoi, el a declarat că nu a intenționat niciodată să se căsătorească cu celebra artistă.

„Din partea mea, niciodată nu s-a pus în discuție să ne căsătorim. Nu aș putea să mă însor cu o femeie care are asemenea program și să nu apuc să o văd mai deloc. Mă gândeam cum ar fi stat lucrurile peste câțiva ani dacă rămâneam împreună. Ea se implica foarte mult în ceea ce făcea, încât abia ajungeam să ne vedem, declara, la acea vreme Edi Iordănescu.

Care a fost motivul despărțirii

Potrivit lui Edi, despărțirea a fost provocată de diferențele de stil de viață și de priorități. În plus, gelozia lui față de aparițiile provocatoare ale Deliei în pictoriale și în spațiul public a contribuit la tensiuni în cuplu.

După despărțire, Delia a pozat pentru revista High-Life, iar Edi Iordănescu a sugerat că gestul ar fi fost o reacție la ruptura dintre ei.

Cinci ani mai târziu, fiul lui Anghel Iordănescu s-a căsătorit în secret cu Arabella Kapitany cu care are acum trei copii.

„Ne-am cununat religios în secret, dar bineînțeles că familiile noastre au știut. Ne cunoșteam de patru-cinci ani, dar împreună suntem de vreo trei ani”, dezvăluia Edi Iordănescu în 2010.

La rândul ei, în 2012, Delia s-a măritat cu Răzvan Munteanu, cu care are și în prezent o căsnicie fericită. Spre deosebire de fostul ei iubit, artista a ales să nu devină mamă.

„Mie mi-e frică puțin de lumea asta. Mi-e frică, gândindu-mă la mediul ăsta de familie, cumva mi-ar fi teamă. Mi-e teamă să mă gândesc că aș aduce un copil pe lume. Mi se pare că… Ok, da, nu văd o lume superbă, nu văd o lume ideală. Niciodată nu a fost. Cumva, mă văd genul de părinte… Nu-mi place în totalitate lumea în care trăim și mi se pare că aduci un copil într-o lume tare nesigură. E nesigur totul și tu aduci un suflet nevinovat într-un mediu nesigur? Te gândești că la un moment dat că pleacă și că intră cumva, prin diferite portițe, în lumea asta despre care vorbesc”, a explicat la un moment dat Delia Matache.

