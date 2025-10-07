Delia Matache și-a îngrijorat fanii cu un videoclip. De ce a crezut toată lumea că e în depresie: „Să mă ia pe sus în cămașă de forță”

Delia Matache este foarte activă pe rețelele sociale, unde ține legătura cu fanii și adesea face clipuri amuzante sau își spune părerea despre lucruri. De data aceasta, artista a reușit să își îngrijoreze fanii cu o postare în care a apărut mai ciudat decât de obicei.

Delia, motiv de îngrijorare pentru fani

Delia a făcut un videoclip amuzant după ce a fost la saună și părul ei a avut de suferit de pe urma umidității. Ea s-a postat pe TikTok și a adăugat un sunet amuzant, ca să își amuze fanii și să facă haz de necaz. Mai mult, ea a spus că sauna are beneficii, dar nu și pentru părul ei, care s-a umflat din cauza umidității crescute.

Clipul s-a viralizat rapid și a strâns peste un milion de vizualizări și sute de comentarii.

Ceea ce le-a atras atenția fanilor a fost sunetul pe care vedeta l-a pus peste videoclip și care suna cam așa:

„Doamne, ce mi-aș dori în momentul de față să vină salvarea să mă ia pe sus, în cămașă de forță. 7-8 inși de pe ambulanță, să mă bage direct pe pat, să mă ducă la numărul 9, la Obregia. Să mă interneze vreo 25 de ani, să mă uite pe acolo, să nu mă mai știe nimeni”, este sunetul audio de fundal ales de vedetă.

În descrierea videoclipului, cântăreața a scris: „E bună și sauna la ceva. Dar nu la păr”!

Ce au înțeles fanii

Videoclipul s-a vrut a fi unul amuzant. Vedeta le arăta oamenilor că nu îi stă deloc părul și încearcă să folosească peria ca să se pieptăne, dar la un moment a rupt-o.

Fanii nu au știut ce să creadă și mulți au tras concluzia că este în depresie.

Alții, însă, au apreciat umorul, dar și felul în care vedeta arată nemachiată.

„Pentru cei care râdeți… Delia este în depresie de foarte multă vreme și nu este nimic de râs aici. Eu o îmbrățișez cu drag și sper să se regăsească într-o zi.”

„E așa frumoasă fără machiaj și lentile de contact. Mie mi-e așa dragă.”

„Doamne, puneți mila pe ea. Și cine râde de ea să zică Doamne ferește. Nu-i de râs și de plâns. Săraca, ai grijă Doamne de ea.”

„Delia, ăștia cred că ești în depresie. Au umplut Faecbook-ul de așa ceva.”

Acestea sunt doar câteva dintre comentariile care au apărut la videoclipul viral al cântăreței, în timp ce alți utilizatori au înțeles umorul și au lăudat-o pe artistă.

