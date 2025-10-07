Delia Matache și-a îngrijorat fanii cu un videoclip. De ce a crezut toată lumea că e în depresie: „Să mă ia pe sus în cămașă de forță”

Delia Matache este foarte activă pe rețelele sociale, unde ține legătura cu fanii și adesea face clipuri amuzante sau își spune părerea despre lucruri. De data aceasta, artista a reușit să își îngrijoreze fanii cu o postare în care a apărut mai ciudat decât de obicei.
Delia a făcut un videoclip amuzant după ce a fost la saună și părul ei a avut de suferit de pe urma umidității. Ea s-a postat pe TikTok și a adăugat un sunet amuzant, ca să își amuze fanii și să facă haz de necaz. Mai mult, ea a spus că sauna are beneficii, dar nu și pentru părul ei, care s-a umflat din cauza umidității crescute.
Clipul s-a viralizat rapid și a strâns peste un milion de vizualizări și sute de comentarii.
Ceea ce le-a atras atenția fanilor a fost sunetul pe care vedeta l-a pus peste videoclip și care suna cam așa:
„Doamne, ce mi-aș dori în momentul de față să vină salvarea să mă ia pe sus, în cămașă de forță. 7-8 inși de pe ambulanță, să mă bage direct pe pat, să mă ducă la numărul 9, la Obregia. Să mă interneze vreo 25 de ani, să mă uite pe acolo, să nu mă mai știe nimeni”, este sunetul audio de fundal ales de vedetă.