Câți bani cere Delia pentru un minut petrecut pe scenă. Suma uriașă pe care a câștigat-o artista în 2024

Delia Matache (43 ani) este una dintre cele mai apreciate și de succes artiste din România, cu o carieră impresionantă. Cu numeroase proiecte televizate, concerte și investiții, artista are și un venit pe măsură. Acum s-a aflat ce sumă cere cântăreața pentru un minut petrecut pe scenă, dar și cât a câștigat anul trecut de pe urma firmelor cu care este asociată.
Delia nu este doar o artistă iubită, dar și una dintre cele mai îndrăgite prezențe de pe micul ecran. Aceasta este vedetă la Antena 1, unde a făcut parte din juriul mai multor show-uri precum „iUmor”, „X Factor” și „The Ticket”, emisiune ce va debuta în această toamnă.
Cu toate acestea, Delia mărturisea, în urmă cu trei ani, în podcastul lui Codin Maticiuc, că nu ști câți bani câștigă de la Antena 1.
De asemenea, anul trecut, într-un interviu acordat Fanatik, Delia explica că soțul ei, Răzvan Munteanu, este cel care se ocupă de finanțele familiei.
„În familia noastră, Răzvan este cel care se pricepe la investiții, așa că cele mai multe decizii pe partea aceasta sunt la el. Desigur că ne sfătuim, dar am deplină încredere în el când vine vorba de investiții și dezvoltarea businessului”, spunea ea.
Pe lângă viața de artistă, Delia Matache s-a implicat și în lumea afacerilor și s-a asociat cu trei firme. Jurnaliștii de la Economica au aflat cifra de afaceri pe care au avut-o aceste firme anul trecut.
Potrivit sursei citate, Delia Matache este asociat în firmele Deliaevent, Stardelsound şi Roka Records. În primele două, artista deține 95% din capitalul social, restul fiind trecut în partea Nicoletei Spatacean. Iar la cea de-a treia firmă, cântăreața are doar 45%, în timp ce restul de 55% îi revine lui Răzvan Munteanu, soțul ei.
Astfel, Deliaevent a avut în anul 2024 o cifră de afaceri de 9,7 milioane de lei și un profit de 4,4 milioane de lei, în timp ce Stardelsound a avut o cifră de afaceri de 169.000 de lei și un profit de 91.000 de lei. Iar Roka Records a înregistrat un profit de 1 milion de lei, cu o cifră de afaceri de 136.000 de lei.
Așadar, Delia a obținut în 2024 un profit de peste 5 milioane de lei, iar cifra de afaceri a firmelor la care este asociat, a fost de aproximativ 10 milioane de lei.
