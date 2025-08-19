Delia a aprins imaginația fanilor ei într-un bikini minuscul, la 43 de ani: „Unde se duc atâtea amandine și eclere că arăți foarte bine?”

Delia a aprins imaginația fanilor ei cu o selecție de imagini provocatoare, într-un bikini minuscul. Artista în vârstă de 43 de ani are o siluetă suplă și tonifiată care se datorează pasiunii sale pentru drumețiile pe munte.

Delia, postare virală într-un bikini minuscul

Delia a lăsat ținutele largi deoparte în favoarea unui bikini minuscul, în cea mai recentă postare de pe rețelele sociale. Cântăreața în vârstă de 43 de ani s-a fotografiat în ipostaze provocatoare, într-un costum de baie cu imprimeu camuflaj.

Postarea Deliei a strâns peste 30.000 de aprecieri și peste 500 de comentarii, majoritatea admirative față de silueta ei tonifiată.

„Și totuși, unde se duc atâtea amandine și eclere, că arăți foarte bine?”, a comentat cineva.

„Doamna Delia, după o analiză detaliată a acestor fotografii, am decis să nu mai caut femei de vârstă mea, ci de vârstă dumneavoastră. Îmi las numărul pentru doamnele interesate: XXXXXXXXXX”, a glumit altcineva.

„Vai, doamnă, dar suntem pe internet…”, a scris altcineva.

„Efectele mersului și alergatului pe munte, luați de priviți”, a fost un alt comentariu.

Au fost însă și cârcotași care au criticat-o pe Delia pentru expunere.

„Ziceai că te îmbraci larg tocmai pentru că nu-ți place să-ți afișezi corpul ..deci?”, a scris cineva în dreptul postării.

„O dată pe an (râde) ..pun sho un costum de băitzăă”, a replicat cântăreața.

Cum își menține Delia silueta tonifiată, la 43 de ani

În trecut, Delia a spus că nu dietele stricte, ci mișcarea o ajută să se mențină în formă. Cântăreața iubește drumețiile, aleargă frecvent în parcul Herăstrău și merge pe jos ori de câte ori îi permite timpul. În plus, profesia o ține mereu în priză, de la studio pe platourile de filmare, iar de acolo pe scenă.

„Încerc și mă gândesc la un regim de viață sănătos, nu reușesc să îl țin. Mă pasionează și citesc mult, dar nu reușesc. Mi-ar plăcea să fiu mai slabă, dar pentru că n-am mai fost în ultima perioadă, acum îmi doresc. Trei zile am reușit să mănânc sănătos.

Am încercat regimul ketogenic. Sunt obișnuită full carbohidrați și am simțit așa o nefericire. M-am luptat cu mine, apoi mi-am revenit, posibil să mai încerc. Tot ce ține de zona culinară mănânc orice, oricând. Talent aș avea în bucătărie, e vorba de experiență”, spunea Delia în urmă cu ceva timp, la „Agenția VIP”.

Ce nu-i iese în bucătărie, compensează în drumeții și ture de Herăstrău.

„Îmi place să fac drumeții. De fiecare dată când prind un moment liber, fug cu mașina la Babele și urc pe trasee. Le știu pe toate de mică, făceam asta cu familia mea. Ultima oară când am fost, s-a lăsat ceața și nu mai găseam drumul înapoi spre cabană. Ne-am speriat puțin, dar într-un final am reușit să ne întoarcem”, povestea artista în trecut, într-un interviu pentru CSID.ro.

Foto: Instagram/@delia

