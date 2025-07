Ce spune Delia despre emisiunea „The Ticket” și realizatorii ei, Mona Segall și Mihai Bendeac: „Ne știm de atâția ani, dar în tot acest timp a fost o pauză” / Exclusiv

Delia este pregătită să lucreze din nou cu Mihai Bendeac și Mona Segall, dar și să-i descopere pe Anca Dinicu, Maurice Munteanu și Cosmin Nedelcu (Micutzu) pe platourile de filmare ale celui mai nou talent show marca Antena 1, „The Ticket”. Pentru Unica.ro, artista a spus cum crede că se va înțelege cu producătoarea emisiunii, dar și ce o entuziasmează cel mai tare legat de proiect.

Cum s-au cunoscut Delia și producătoarea TV Mona Segall

Delia devine jurat într-un nou show, „The Ticket”, realizat de Mihai Bendeac și Mona Segall. Emisiunea dă șansa concurenților de a pleca după fiecare ediție cu bani în buzunar, dacă momentul lor a atins sau depășit așteptările publicului din sală. Într-un interviu pentru Unica.ro, Delia a dezvăluit cum a ajuns să facă parte din proiect, cum crede că se va înțelege cu Mona Segall, dar și ce o entuziasmează cel mai tare în legătură cu noul proiect de la Antena 1.

„M-a sunat Mona Segall, m-a întrebat dacă mă bag în acest proiect și am zis yes, of course! Îmi place cum sună, îmi place juriul, îmi plac oamenii ăștia, am încredere în Mona și sunt convinsă că va fi o super producție”, ne-a spus Delia.

„Ne știm de atâția ani”

Artista și producătoarea TV din spatele show-urilor „Asia Express”, „Chefi la cuțite” și, acum, „The Ticket”, s-au cunoscut în urmă cu aproape două decenii, la „Dansez pentru tine”. De atunci și până în prezent, cele două au mai colaborat însă este prima oară după mult timp când lucrează din nou împreună.

„Ne știm de atâția ani, dar în tot acest timp a fost o pauză, de acum începe relația dintre noi, deci pot să zic la final cum a fost relația dintre noi. Cred că una foarte bună, pentru că e un om extrem de empatic și ne cunoaște pe fiecare în parte foarte bine”, a mai spus Delia, pentru Unica.ro.

Ce spune Delia despre lucratul din nou cu Mihai Bendeac

Artista ne-a mărturisit că este entuziasmată să lucreze din nou cu Mihai Bendeac, dar și să-i descopere pe restul colegilor de la masa juriului, Anca Dinicu, Maurice Munteanu și Cosmin Nedelcu (Micutzu). Delia și Mihai au mai făcut parte în trecut din același juriu, la emisiunea „iUmor”, anulată în 2025, după 17 sezoane.

„Da. Da! (este entuziasmată să lucreze din nou cu Mihai Bendeac – n.red.) Și cu Bordea și vreau să-l descopăr și pe Micutzu și pe Maurice și pe Anca. Cea mai entuziasmată sunt să descopăr spectacolul acestui show, care va fi unul extrem de complex și de diferit. Vreau să fie doza mea de entertainment, vreau să mă simt ca la un spectacol, efectiv. Parte din public”, a mai spus Delia.

Nu în ultimul rând, cântăreața ne-a spus de ce ar trebui să se uite românii la „The Ticket”.

„Pentru că o să fie minunat. Chiar o să fie wow! E și Maurice, come on, cum să nu se uite? Se uită! Uitați-vă!”, a încheiat solista, cu umorul caracteristic.

