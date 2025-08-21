Dragoș Bucur a anunțat că părăsește scaunul de jurat al emisiunii „Românii au talent”, după trei ani. Actorul a explicat, într-o postare pe rețelele sociale, că a decis să ia o pauză de la televiziune, însă va continua cu alte proiecte.

Dragoș Bucur pleacă de la „Românii au talent”

Dragoș Bucur a anunțat că a decis să ia o pauză din televiziune, după ce în ultimii ani a făcut parte din juriul emisiunii „Românii au talent” și a prezentat show-ul „Visuri la cheie”. Într-o postare emoționantă pe Instagram, actorul a precizat că va rămâne, însă, alături de fanii săi, atât în mediul online, cât și pe marile ecrane.

„Acum trei ani am intrat în echipa “Românii au talent”. Andra, Bobo, Andi, Pavel și Smiley, sunt niște colegi plin de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta “Românii au talent” merge mai departe fără mine. Eu fac o pauză de televiziune, însă ne revedem curând în cinema, iar până atunci vă aștept pe contul nostru @bucurii_la_tara, unde un nou sezon plin de surprize va începe foarte curând”, a scris Dragoș Bucur pe Instagram.

Deși a vorbit despre emisiunea „Românii au talent”, Dragoș Bucur nu a spus nimic despre „Visuri la cheie”, astfel că nu se știe ce se va întâmpla cu acest proiect.

Andi Moisescu, mesaj emoționant

După ce și-a anunțat retragerea de la masa juriului „Românii au talent”, Dragoș Bucur a primit numeroase mesaje de susținere de la urmăritorii săi de pe Instagram. Însă cel care a atras atenția tuturor a fost un comentariu lăsat de Andi Moisescu, cel cu care Dragoș a împărțit pupitrul, dar și impresiile show-ului de talente.

Omul de televiziune i-a transmis fostului său coleg un mesaj emoționant.

„Îți mulțumesc și pe calea asta, Dragoș Bucur, pentru toate emoțiile pe care le-am trăit sau chiar le-am construit împreună. A fost o mare bucurie și-o onoare întâlnirea noastră în emisiunea asta. Îți doresc să te bucuri de tot ce vei face de aici încolo cel puțin la fel de mult pe cât te-ai bucurat în Românii au talent. Și satisfacțiile să fie cel puțin la fel de mari. Toată admirația mea și încă o dată mulțumiri pentru tot ce-ai făcut în și pentru emisiunea asta!”, a scris Andi Moisescu.

Sursă foto: Instagram

