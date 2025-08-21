Aluziva, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România, și soțul ei, Adi Câmpurean, au divorțat. Cei doi au mers la notar miercuri, 20 august, punând astfel capăt unei căsnicii care a durat 11 ani. Cei doi au dat vestea împreună, pe Instagram, prin intermediul unui clip video în care le-au explicat fanilor cum au ajuns să ia această decizie.

Aluziva și Adi Câmpurean au divorțat

Căsnicia dintre Aluziva și Adi Câmpurean a ajuns la final, după 11 ani în care și-au fost alături și la bine și la greu. Influencerița și soțul ei au decis că este mai bine să pună capăt relației lor în momentul în care au realizat că nu se mai înțeleg la fel de bine ca înainte. Astfel, decizia a fost luată de comun acord, iar separarea a avut loc în termeni amiabili.

„Ideea e că în jumătate de oră eu și Adi intrăm la notar să semnăm actele de divorț. După 11 ani în care am fost acolo unul pentru altul, ne-am dat seama că în ultima vreme nu mai funcționează lucrurile așa cum ne-am fi dorit. Am vorbit despre atâtea lucruri cu deschidere și despre depresie și perioada de naștere și nu știu, problemele medicale și am împărțit cu voi și bune și rele…. Firesc este ca și de acum înainte să rămân loială comunității, mai ales că până la urmă sunt cunoscută în online pentru lejeritatea sau lipsa de hibă cu care am vorbit despre subiecte personale, intime și așa mai departe”, a afirmat Aluziva pe pagina ei de Instagram.

„Mi se rupe sufletul”, a continuat ea, fiind completată de Adi: „Pentru că încă ne iubim”.

Decizia luată după divorț

De asemenea, Aluziva și Adi Câmpurean au hotărât să își crească împreună copiii, într-un mediu iubitor și liniștit.

„Dar este o decizie matură, responsabilă. Suntem amândoi în terapie. Suntem altă generație decât părinții noștri. Ne dăm amândoi interesul să fim în continuare cei mai buni prieteni și cei mai buni părinți pentru copii. Ne-am jurat și promis unul altuia că nu o să ne bălăcărim niciodată în fața copiilor, eu niciodată nu o să le vorbesc copiilor urât despre Adi”, a mai spus influencerița.

„Și nu o să ne bălăcărim niciodată nici în fața voastră și oricât de multe întrebări o să vină din partea voastră nu o să vă răspundem la ele. Ne despărțim iubindu-ne, nu ne despărțim și frumos și respectuos. Nu se pune problema de înșelat, de bătăi, ce o să vrea lumea să speculeze. Suntem doar amândoi obosiți și avem nevoie, fiecare dintre noi, de o perioadă în care să ne reechilibrăm fizic, psihic, emoțional, cum o fi”, a continuat Aluziva.

„Cu gândul că la un moment dat ar putea să mai fie loc…”, a continuat Adi.

De asemenea, Aluziva și-a reafirmat iubirea pentru cel care este tatăl copiilor ei.

„Eu una o zic acum: dintre toți bărbații din lume cu care aș pute să fiu aș prefera să fiu cu Adi, cu tatăl copiilor mei, dar ne-am dat seama că avem nevoie de momentul ăsta”, a precizat ea.

Aluziva și Adi Câmpurean au împreună trei copii, două fete și un băiat.

