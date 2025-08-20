Elena Hagi a născut primul copil, un băiat! Ianis Hagi: „O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut”

Elena Hagi a născut primul copil, un băiețel, miercuri, 20 august. Astfel, fotbalistul Ianis Hagi a devenit tată pentru prima oară, iar tatăl lui, legenda fotbalului românesc Gheorghe Hagi, a devenit bunic pentru prima oară.

Ianis Hagi, tată pentru prima oară! Elena Hagi a născut un băiat

Elena și Ianis Hagi (26 de ani) au devenit părinți pentru prima oară. Tânăra de 26 de ani a dat naștere unui băiețel pe 20 august, la Spitalul Clinic Sanador din București, unde era internată încă de luni. Până acum, familia nu a făcut nicio declarație despre fericitul moment. Cu toate acestea, în trecut, Ianis Hagi a spus ce fel de tată crede că va fi.

„O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut. Adică o să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct! Eu n-am fost forțat spre ceva, sora mea n-a fost forțată, așa voi proceda și eu. Să-și găsească și copiii mei pasiunea și să lucreze în pasiunea lor, să lupte să fie cei mai buni în ce le place!”, spunea Ianis Hagi în octombrie 2023, pentru ProSport.

Ianis și Elena Hagi au anunțat la începutul anului că vor deveni părinți pentru prima oară. Perechea s-a logodit în vara anului 2023, la Paris, și și-a oficializat relația la sfârșitul aceluiași an, în prima zi de Crăciun, la București. Cununia religioasă a avut loc anul trecut, pe 14 iulie, tot la București.

Citește și: Imagini nemaivăzute de la nunta dintre Kira Hagi și Thomas Ferfelis. Cumnata actriței, Elena Hagi, a împărtășit momentele speciale: „M-am bucurat să vă sărbătoresc”

Gheorghe Hagi, un bunic discret

Gheorghe Hagi este un bărbat împlinit, a atins performanța în fotbal, are o familie frumoasă, iar cei doi copii s-au așezat la casele lor. Fiul lui, Ianis, este căsătorit și va deveni tată, iar fiica lui, Kira, s-a căsătorit în această vară.

Discret ca întotdeauna, Hagi a făcut o declarație scurtă și concisă după ce presa a aflat că fiul lui va deveni tată.

„Ce a fost nevoie ați auzit, de acum încolo așteptăm momentul. Când va fi, probabil că vom vorbi mai concret și o să pot să zic mai multe. Vă dați seama că sunt fericit! Deocamdată mă gândesc la Farul și ce avem noi până în vară. Apoi, când o să fie mai aproape, o să putem să comentăm mai multe. Sănătate să fie și Dumnezeu să-i ocrotească”, a spus Gheorghe Hagi.

Foto: Instagram/@elennat

Urmărește-ne pe Google News