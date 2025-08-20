Oana Roman a răbufnit după ce i s-a reproșat că nu-și crește fiica așa cum ar trebui: „Sunteți, practic, foarte limitați”

Oana Roman nu s-a mai abținut după ce i s-a reproșat că nu-și crește fiica așa cum ar trebui. Cum a răspuns după ce a fost criticată că nu pune binele Isabelei pe primul loc.

Oana Roman a răbufnit după ce i s-a reproșat că nu-și crește fiica așa cum ar trebui

Oana Roman (49 de ani) a fost criticată pentru că și-a dus fiica în vacanță la Paris însă a sărit peste atracția favorită a copiilor, Disneyland.

„Această vacanță nu este pentru un copil, este o vacanță pentru mama copilului. Ne mințim pe noi și pe alții cum că acest copil iubește străzile din Paris și anumite restaurante și nu ar vrea să fie la Disneyland. Ok. Copiii au nevoie de joacă, de distracție. În fine, fiecare face ce vrea cu viața lui, dar anumite chestii se văd cu ochiul liber, nu ai nevoie de analiză. O zi frumoasă!”, i-a transmis cineva Oanei Roman.

Deranjată de aceste acuzații, fosta prezentatoare TV a răbufnit la Instagram Story.

„Poate pentru dânsa, dacă vii la Paris trebuie să mergi obligatoriu la Disneyland. Cultura, muzeele și cunoașterea nu înseamnă nimic. Eu aleg să-mi cresc copilul conform gândirii și educației mele. Iar ea este foarte bine așa. E timp și pentru Disneyland”, a scris Oana Roman la Instagram Story.

„Sunteți, practic, foarte limitați”

Într-un alt Story în care se filmează pe străzile din Paris, Oana Roman a explicat în detaliu că motivul pentru care nu a mers la Disneyland este acela că, în această perioadă a anului, parcul este foarte aglomerat. În plus, Oana își dorește să-i ofere fiicei sale o cultură bogată.

„Efectiv m-ați înnebunit cu Disney-ul vostru. Vi se pare că Paris înseamnă doar Disney. Sunteți, practic, foarte limitați. Nu despre Disney este vorba. Nu mă duc la Disney în august când sunt un milion de oameni pe cm pătrat și stai 10 ore la coadă chiar și dacă îți iei bilet special. Și nu pentru Disney am venit la Paris. Parisul este despre altceva. Despre istorie, cultură, cunoaștere. Iza și-a făcut material pentru simpozionul pe care-l are la școală la anul și avem cu totul alte preocupări deocamdată. O să mergem și la Disney într-o perioadă în care nu va fi atât de aglomerat”, a mai spus Oana Roman, într-un Instagram Story video.

Foto: Instagram/@oanaroman

