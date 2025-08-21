Maria Avram de la Insula Iubirii explică bilețelele de dragoste scrise lui Cătălin. Cum a motivat gestul care l-a făcut pe soțul ei să declare că divorțează

Maria Avram de la Insula Iubirii a venit în emisiune convinsă că nimeni și nimic nu o poate mișca și că testul este doar pentru soțul ei, Marius, care a înșelat-o în trecut. Surpriza face ca tânăra să fi căzut în ispită cu un concurent pentru care a mărturisit că are sentimente. Ea și Cătălin s-au apropiat din ce în ce mai mult în zilele petrecute pe insulă, așa că ispita a început să îi scrie bilețele, iar ea să îi răspundă la ele. Din nefericire pentru ea, aceste mesaje au ajuns și la soțul ei, pe cealaltă insulă, care a nu a reacționat deloc bine și chiar a pronunțat cuvântul „divorț”. Acum, concurenta explică ce s-a întâmplat între ea și ispită.

Maria Avram de la Insula Iubirii, reacție după ce Marius a văzut bilețelul de dragoste trimis lui Cătălin

Maria de la Insula Iubirii a transmis un mesaj tuturor celor care au criticat-o pentru apropierea de ispita Cătălin și a vorbit despre mesajele de dragoste pe care și le-au trimis pe ascuns.

Totul a început cu multă înțelegere și răbdare din partea lui Cătălin, până când Maria s-a simțit în siguranță să se apropie de el. De aici până la bilețele de dragoste a mai fost un singur pas. Maria i-a mărturisit lui Cătălin că ar vrea să îl sărute și că dacă nu ar fi în emisiune, lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Biletele au ajuns și la Marius, care nu a reacționat prea bine.

Telespectatorii au criticat-o pe Maria spunând că nu își asumă faptul că simte atracție față de alt bărbat și că face lucrurile pe ascuns. De altfel, Maria este și cea care vorbește mereu cu celelalte concurente în șoaptă despre ispitele masculine și despre ce se întâmplă pe insulă.

Ea a scris un mesaj pe contul ei de Instagram în care vorbește despre apropierea dintre ea și Cătălin, susținând că nu a greșit cu nimic și nu ar trebui să fie judecată, pentru că oamenii nu cunosc adevărul despre ea.

„Mulți vorbesc fără să mă cunoască cu adevărat, dar eu cred că fiecare dintre noi are dreptul să își trăiască experiențele în felul său. Alegerea mea de nu mă lăsa purtată de val, de a nu crede orbește într-o poveste doar pentru că eram într-un show sau că am scris ceva pe o tabletă sau niște bilețele nu mă face neasumată. Din contră, arată că îmi calculez și că îmi respect emoțiile și nu am dat frâu liber la ceva ce nu eram sigură în acele momente”, a scris Maria pe Instagram.

Ea a recunoscut că a petrecut momente frumoase alături de Cătălin, însă a reușit să își dea seama că ce se întâmplă pe insulă nu are legătură cu ce se petrece în viața reală.

„Da, Cătălin a reușit să mă facă să zâmbesc, să mă simt protejată și respectată și îi mulțumesc pentru asta. Dar am înțeles că adevărata valoare a unei conexiuni se vede în viața de zi cu zi, în libertatea ta, în lumea ta reală”, a mai scris ea.

Soțul Mariei, reacție nervoasă la Insula Iubirii: „Divorț”

Marius Avram, soțul Mariei, a fost extrem de surprins și dezamăgit să vadă că soția lui își trimite bilețele de dragoste cu alt bărbat. El a fost vizibil afectat de apropierea dintre Maria și Cătălin, iar în ediția de miercuri, 20 august, a avut ocazia să meargă în vila fetelor și să stea de vorbă cu ispita masculină.

Mai mult, la vederea imaginilor cu soția lui, el a avut o reacție nervoasă, spunând că va divorța când ajunge acasă.

„Eu cred că sunt în stare de șoc! Nevasta mea să facă treaba aceasta, soția mea? Ea care se bătea cu pumnul în piept că ea e cea mai tare. (…) Despărțire, divorț! Râde cu el, se țin în brațe, se apleacă pe ea. (…) Voi divorța exact când vom ajunge înapoi în Craiova!”, a spus Marius Avram.

