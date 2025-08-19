Ce scria în biletul pe care Maria de la Insula Iubirii i l-a dat ispitei Cătălin. Cum a reacționat soțul concurentei când a aflat

Dramele se intensifică la Insula Iubirii 2025, unde lucrurile par să se desfășoare din ce în ce mai rapid. În ultima ediție, Maria Avram s-a apropiat și mai mult de ispita Cătălin și chiar i-a scris o scrisoare secretă. Din nefericire pentru ea, camerele au surprins biletul și i l-au arătat soțului ei, aflat pe cealaltă insulă.

Maria Avram, scrisoare pentru ispita Cătălin de la Insula Iubirii. Ce scria în ea

Fanii Insula Iubirii așteaptă cu sufletul la gură o nouă ediție a emisiunii, iar aseară, 18 august, lucrurile s-au încins mai mult decât ar fi crezut. Dacă la început părea imposibil ca vreunul dintre concurenți să se îndrăgostească de o ispită, acum, lucrurile par din ce în ce mai naturale, iar concurentele au început să se deschidă față de ispite și unele chiar să se îndrăgostească. Pe partea cealaltă, băieții sunt pregătiți în fiecare seară de distracție, iar preferințele lor și apropierile față de ispite îi pune la mare încercare.

Citește și: Ella și Teo s-au lăsat purtați de val la Insula Iubirii 2025. Au întreținut relații intime fără să țină cont de camere

În ediția de luni, 18 august, Ella și ispita Teo au trecut peste orice fel de inhibiție la date-ul special. Însă ei nu sunt singurii care au decis să meargă mai departe.

Maria Avram a început să se simtă din ce în ce mai confortabilă în a își arăta sentimentele față de ispita Cătălin. Cei doi au început să comunice prin scrisori și bilețele, iar gesturile tandre încep să fie din ce în ce mai firești între ei.

Maria s-a apropiat și mai mult de Cătălin și i-a scris o scrisoare, asta după ce ispita i-a scris concurentei un mesaj pe foaie. Inițial, Maria nu a vrut să răspundă în scris, însă recent și-a luat inima în dinți și i-a scris bărbatului ce simte.

Cei doi fac schimb de scrisori lăsându-le în baie, pentru a evita camerele de filmat. Concurenta i-a scris lui Cătălin că se simte foarte bine lângă el și dacă s-ar fi întâlnit în afara emisiunii, lucrurile ar fi stat complet diferit. Ea i-a mărturisit și unei alte concurente că are sentimente pentru Cătălin, însă are o „barieră”, a spus ea, referindu-se la faptul că este măritată.

Citește și: Maria și Marius de la Insula Iubirii, împreună după terminarea emisiunii. Au fost surprinși în aeroport, când se întorceau din Anglia

„Cătă… îmi e greu să țin frâu sentimentelor. Ești minunat și chiar mă bucur că te-am întâlnit. Cu siguranță dacă eram afară lucrurile stăteau diferit. Încerc să îmi dau seama ce mi se întâmplă dar mă simt copilă în preajma ta. (…)”, a scris Maria în scrisoarea pentru Cătălin.

Cum a reacționat Marius, soțul concurentei când a văzut scrisoare

Camerele de filmat au surprins textul scrisorii și i l-au arătat și lui Marius, soțul Mariei, de pe cealaltă insulă. El a văzut toate mesajele dintre soția lui și ispită, dar și imaginile cu gesturile tandre dintre ei.

Citește și: Radu Vâlcan, dezvăluiri din culisele Insula Iubirii. Ce părere are soția lui de faptul că e înconjurat de ispite

„Bă, nevastă-mea să facă treaba asta, mă? Soția mea, mă? Nu am cum să mă uit, nu pot frate, mă doare. Am dat-o jos (n.r. verigheta)… Divorț! Despărțire, ce să însemne? Sunt bulversat rău. S-a testat până… Și-a găsit sufletul pereche”, a fost reacția lui Marius.

Lucrurile continuă să se desfășoare pe Insula Iubirii și concurenții se îndreaptă cu pași repezi spre bonfire-ul final, unde fiecare dintre parteneri vor lua o decizie extrem de importantă: pleacă acasă cu partenerul, cu ispita sau singuri?

Urmărește-ne pe Google News