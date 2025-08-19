  MENIU  
Ella și Teo s-au lăsat purtați de val la Insula Iubirii 2025. Au întreținut relații intime fără să țină cont de camere

Adelina Duinea
Ella Vișan a întreținut relații intime cu ispita Teo Costache, în ediția Insula Iubirii de luni, 18 august. Concurenta și ispita au uitat de camerele de filmat și s-au lăsat purtați de val.

Ella Vișan și ispita Teo Costache au renunțat la inhibiții în ediția Insula Iubirii de luni, 18 august. Concurenta și ispita au întreținut relații intime în baie. Ea a fost cea care a făcut primul pas.

După ce au fost la date împreună, Ella Vișan l-a chemat pe Teo Costache în baie, unde s-a lăsat purtată de val și a întreținut relații intime cu ispita. Înainte să dea frâu liber impulsului de moment, Ella i-a mărturisit lui Teo că simte că iubitul ei, Andrei Lemnaru, nu este omul potrivit pentru ea.

„În baie, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru mine. N-am vrea să fim prinși în anumite ipostaze intime, doar că eram conectați și dorința asta între noi doi era prea mare. Am renunțat la inhibiții atât ea, cât și eu”, a declarat Teo Costache, la Insula Iubirii 2025.

După scenele erotice, ispita a concluzionat că el și Ella se potrivesc și pe plan intim, nu doar ca prieteni.

Ella Vișan a ajuns la terapie după Insula Iubirii 2025

Deși se înțeleg foarte bine și deși l-a dat uitării pe Andrei, Ella nu este sigură că ea și Teo ar putea forma un cuplu după încheierea emisiunii.

„Au fost situații în care am fost mult mai apropiați și am vorbit mai în largul nostru. (…) Este un lucru pe care l-am simțit. Indiferent dacă va exista ceva între mine și Teo, este un lucru între mine și el”, a spus concurenta, la Insula Iubirii 2025.

La începutul lunii, Ella Vișan și-a cerut iertare public față de mama ei pentru un alt episod de pe micul ecran, în care s-a îmbătat și s-a apropiat de ispita Teo.

„Nu am reușit să mă uit la episod. Nu încă. Pentru că, deși nu mi-e frică să fiu vulnerabilă, mi-e frică de penibil – mai ales atunci când știu că mama mea mă privește. Și pentru EA îmi cer scuze. Încă o dată. Dar știți ce? Am trecut și peste asta. Mi-am asumat acest hop. L-am dus. Nu-l voi justifica, nu-l voi comenta. Dacă vreodată voi simți nevoia să spun mai mult, o voi face la final”, a transmis concurenta.

În prezent, Ella Vișan și Andrei Lemnaru nu se mai urmăresc pe rețelele sociale, dând de înțeles că nu au rămas împreună după show-ul de la Antena 1. După filmări, Ella a ajuns la terapie.

Foto: Instagram

