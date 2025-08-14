Câți bani are Teo de la Insula Iubirii. Cu ce se ocupă ispita supremă 

Teo de la Insula Iubirii a făcut victime pe bandă rulantă. După ce sezonul trecut a făcut-o pe Iustina să își piardă mințile, anul acesta, tânărul a frânt multe inimi, atât pe insulă, cât și acasă. Ispita supremă de pe insula fetelor nu jonglează doar cu inimile fetelor, ci și cu afacerile. Se pare că tânărul are un spirit antreprenorial foarte bine dezvoltat.

Cu ce se ocupă Teo de la Insula Iubirii

Teodor Costache, pe numele lui complet, se numără printre cele 10 ispite masculine de la Insula Iubirii sezonul 9. Tânărul a făcut furori printre concurente încă de când a început emisiunea. Două concurente s-au luptat pentru inima lui Teo, însă acesta a ales-o pe Ella. Cei doi petrec din ce în ce mai mult timp împreună și o face pe concurentă să fie în al nouălea cer.

Dar ispita supremă nu se pricepe doar la cucerit femei. Acesta are fler și în afaceri. Teo Costache are 26 de ani și provine dintr-o familie modestă.

Tatăl ispitei a pus bazele unei afaceri foarte profitabile cu toate ecologice, iar Teo a decis să se dedice acestei afaceri.

El are și o firmă singur, cu care încearcă să se ridice și să aducă lucruri noi pe piață. El este convins de faptul că afacerea pe care o are îi va asigura un viitor bun. În plus, a spus el, nu vrea să depindă. Din punct de vedere material de cineva.

Tatăl lui Teo are o firmă de închiriere de toalete ecologice în Ploiești. Compania a fost înființată în urmă cu 18 ani, dar a fost preluată de Teo în urmă cu 7 ani, când mama lui i-a cedat jumătate din acțiuni și l-a numit administrator. Firma se ocupă de servicii de vidanjare, evacuare a apelor reziduale, eliminare a deșeurilor, igienizare și alte servicii de mediu.

Mai mult, CANAL TRANS a bifat și câteva contracte cu statul. Nu mai puțin de 160 de contracte cu statul a obținut compania. Conform ultimului bilanț oficial, veniturile anuale au fost de aproape 350.000 de eur, iar suma nu este actualizată.

De altfel, Teo a afișat în emisiune mai multe indicii care să îl dea de gol că are bani. La penultima ediție a Insulei Iubirii, Teo s-a afișat cu ceas Rolex Datejust, care costă aproximativ 20.000 de euro.,

Conform Cancan.ro, ispita conduce un BMW X6, al cărui preț de pornire începe de la 70.000.

Ella, aproape de a cădea în ispită cu Teo

Concurenta cea mai apropiată de Teo este Ella, cea care este aproape de a cădea în ispită. Ella a venit la Insula Iubirii alături de Andrei, logodnicul său. Ea a spus că i-a plăcut de Teo încă din sezonul trecut, pe care l-a urmărit cu sufletul la gură.

Mai mult, Ella pare că se apropie din ce în ce mai mult de Teo, iar concurenții din casă spun că pe fața ei deja se vede că s-a îndrăgostit. Ella și Andrei au nunta programată în septembrie, însă bonfire-ul de final va fi momentul în care cei doi vor decide dacă pleacă acasă împreună sau separat.

