  MENIU  
Home > Vedete > Câți bani are Teo de la Insula Iubirii. Cu ce se ocupă ispita supremă 

Câți bani are Teo de la Insula Iubirii. Cu ce se ocupă ispita supremă 

Câți bani are Teo de la Insula Iubirii. Cu ce se ocupă ispita supremă 
Amelia Matei
.

Teo de la Insula Iubirii a făcut victime pe bandă rulantă. După ce sezonul trecut a făcut-o pe Iustina să își piardă mințile, anul acesta, tânărul a frânt multe inimi, atât pe insulă, cât și acasă. Ispita supremă de pe insula fetelor nu jonglează doar cu inimile fetelor, ci și cu afacerile. Se pare că tânărul are un spirit antreprenorial foarte bine dezvoltat. 

Cu ce se ocupă Teo de la Insula Iubirii

Teodor Costache, pe numele lui complet, se numără printre cele 10 ispite masculine de la Insula Iubirii sezonul 9. Tânărul a făcut furori printre concurente încă de când a început emisiunea. Două concurente s-au luptat pentru inima lui Teo, însă acesta a ales-o pe Ella. Cei doi petrec din ce în ce mai mult timp împreună și o face pe concurentă să fie în al nouălea cer.

Citește și: Cine este Teodor Costache de la Insula Iubirii 2025. Are 27 de ani, propria afacere și participă pentru a doua oară la emisiune

Dar ispita supremă nu se pricepe doar la cucerit femei. Acesta are fler și în afaceri. Teo Costache are 26 de ani și provine dintr-o familie modestă.

Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Recomandarea zilei

Tatăl ispitei a pus bazele unei afaceri foarte profitabile cu toate ecologice, iar Teo a decis să se dedice acestei afaceri.

Teo de la Insula iubirii6IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 11)

El are și o firmă singur, cu care încearcă să se ridice și să aducă lucruri noi pe piață. El este convins de faptul că afacerea pe care o are îi va asigura un viitor bun. În plus, a spus el, nu vrea să depindă. Din punct de vedere material de cineva.

Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Recomandarea zilei

Tatăl lui Teo are o firmă de închiriere de toalete ecologice în Ploiești. Compania a fost înființată în urmă cu 18 ani, dar a fost preluată de Teo în urmă cu 7 ani, când mama lui i-a cedat jumătate din acțiuni și l-a numit administrator. Firma se ocupă de servicii de vidanjare, evacuare a apelor reziduale, eliminare a deșeurilor, igienizare și alte servicii de mediu.

Mai mult, CANAL TRANS a bifat și câteva contracte cu statul. Nu mai puțin de 160 de contracte cu statul a obținut compania. Conform ultimului bilanț oficial, veniturile anuale au fost de aproape 350.000 de eur, iar suma nu este actualizată.

Citește și: Cum arăta Marian Grozavu în tinerețe. Nu seamănă deloc cu cel care a venit la Insula Iubirii cu Bianca Dan

De altfel, Teo a afișat în emisiune mai multe indicii care să îl dea de gol că are bani. La penultima ediție a Insulei Iubirii, Teo s-a afișat cu ceas Rolex Datejust, care costă aproximativ 20.000 de euro.,

Conform Cancan.ro, ispita conduce un BMW X6, al cărui preț de pornire începe de la 70.000.

Ella, aproape de a cădea în ispită cu Teo

Concurenta cea mai apropiată de Teo este Ella, cea care este aproape de a cădea în ispită. Ella a venit la Insula Iubirii alături de Andrei, logodnicul său. Ea a spus că i-a plăcut de Teo încă din sezonul trecut, pe care l-a urmărit cu sufletul la gură.

Citește și: Radu Vâlcan, la cuțite cu concurenții sezonului 9 din Insula Iubirii. Care sunt cele două cupluri care s-au răzvrătit contra emisiunii de pe Antena 1

Mai mult, Ella pare că se apropie din ce în ce mai mult de Teo, iar concurenții din casă spun că pe fața ei deja se vede că s-a îndrăgostit. Ella și Andrei au nunta programată în septembrie, însă bonfire-ul de final va fi momentul în care cei doi vor decide dacă pleacă acasă împreună sau separat.

Cele mai vândute colecții!
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Camerele video au surprins momente intime între Ella și Teo la Insula iubirii 2025. Ispita a sărutat-o pe gât și pe frunte
Camerele video au surprins momente intime între Ella și Teo la Insula iubirii 2025. Ispita a sărutat-o pe gât și pe frunte
Fanatik
Mesaje de Sfânta Maria 2025. Cele mai frumoase urări de Sf. Maria
Mesaje de Sfânta Maria 2025. Cele mai frumoase urări de Sf. Maria
GSP.ro
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
Click.ro
Eugen Cristea a găsit jurnalul secret al soției Cristina Deleanu: „Citeam și plângeam”. Gândurile directoarei din „Liceenii”, din ultima parte a vieții: „Uneori dispari fără voia ta!”
Eugen Cristea a găsit jurnalul secret al soției Cristina Deleanu: „Citeam și plângeam”. Gândurile directoarei din „Liceenii”, din ultima parte a vieții: „Uneori dispari fără voia ta!”
TV Mania
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele nu mint!
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele nu mint!
Citește și...
Sfânta Maria 2025. Tradiții și obiceiuri: Ce nu e bine să faci de Adormirea Maicii Domnului
Andreea Marin a răbufnit după ce Violeta a fost acuzată că a apelat la medicul estetician pentru a-şi mări buzele! Cum s-a scuzat fiica vedetei
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Căderea Danei Marijuana. De la succes la droguri, sărăcie și închisoare
Ella, dezvăluiri despre ce s-a întâmplat între ea și ispita Teo la Insula Iubirii: „Îmi este cu adevărat rușine”
Ella Vișan și ispita Teo, apropieri intime la Insula iubirii. Ce s-a întâmplat între ei: „La noi nu au fost scântei, au fost artificii”
Francesca Sarao de la Insula iubirii, dezvăluiri despre relația cu părinții ei. Concurenta și-a deschis inima în fața ispitei Teo: „Nu mai vorbim, este și era un om dificil. Nu a vrut să avem o relație”
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat că i s-a desființat postul!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cătălin Botezatu, ironizat de Bianca Drăgușanu la Pro TV. Cum a reacționat designerul
Cătălin Botezatu, ironizat de Bianca Drăgușanu la Pro TV. Cum a reacționat designerul
Florin Ristei și Yasmin Awad, vacanță romantică în Tenerife! S-au întâlnit și cu Marcel, ispita din sezonul 8 Insula Iubirii
Florin Ristei și Yasmin Awad, vacanță romantică în Tenerife! S-au întâlnit și cu Marcel, ispita din sezonul 8 Insula Iubirii
Proiecte speciale
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Singurele poze de la nunta ei! Romina Gingașu și Pierro Ferrari, 4 ani de căsnicie! Cum a arătat mireasă, la brațul soțului cu 47 de ani mai mare! Nuntă de lux în Capri
Singurele poze de la nunta ei! Romina Gingașu și Pierro Ferrari, 4 ani de căsnicie! Cum a arătat mireasă, la brațul soțului cu 47 de ani mai mare! Nuntă de lux în Capri
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Elle
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
La un an de la nuntă, Răzvan Simion și Daliana Răducan au făcut marele anunț despre copil. Ce au declarat cei doi: „Fără calcule algoritmice...”
La un an de la nuntă, Răzvan Simion și Daliana Răducan au făcut marele anunț despre copil. Ce au declarat cei doi: „Fără calcule algoritmice...”
Priscilla Presley, în mijlocul unei controverse. Este acuzată că „a deconectat aparatele” care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie. Ce susțin actele de la tribunal
Priscilla Presley, în mijlocul unei controverse. Este acuzată că „a deconectat aparatele” care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie. Ce susțin actele de la tribunal
DailyBusiness.ro
CFR călători suplimentează numărul de vagoane în minivacanța de Sântă Mărie
CFR călători suplimentează numărul de vagoane în minivacanța de Sântă Mărie
Au apărut pe câmpuri iepurii Frankestein, care au tentacule pe față. Virusul care îi face să aibă un aspect macabru
Au apărut pe câmpuri iepurii Frankestein, care au tentacule pe față. Virusul care îi face să aibă un aspect macabru
A1.ro
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Eugen Cristea a găsit jurnalul soției sale, Cristina Deleanu: „L-am citit cu lacrimi în ochi”. Ce scria actrița
Eugen Cristea a găsit jurnalul soției sale, Cristina Deleanu: „L-am citit cu lacrimi în ochi”. Ce scria actrița
Unde au mers Irinel Columbeanu și fiica lui, Irina, după ce s-a scris că fostul afacerist a murit: „Vedeți, e foarte practic să ai o fiică”
Unde au mers Irinel Columbeanu și fiica lui, Irina, după ce s-a scris că fostul afacerist a murit: „Vedeți, e foarte practic să ai o fiică”
Andreea Bostănică a publicat imagini noi din casa de la București: „Un an de muncă”. Vila din Pipera are candelabre în dressing și baie
Andreea Bostănică a publicat imagini noi din casa de la București: „Un an de muncă”. Vila din Pipera are candelabre în dressing și baie
Emily Burghelea, probleme de sănătate la câteva luni înainte să nască: „Trebuie să fac transfuzie cu sânge”
Emily Burghelea, probleme de sănătate la câteva luni înainte să nască: „Trebuie să fac transfuzie cu sânge”
Observator News
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Libertatea pentru Femei
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Viva.ro
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Schimbări radicale în funcţionarea serviciilor de ambulanţă
Schimbări radicale în funcţionarea serviciilor de ambulanţă
VIDEO. Oraşul 8D din China: Cum arată cea mai modernă gară de pe planetă, de 40 de ori mai mare ca Gara de Nord din Bucureşti
VIDEO. Oraşul 8D din China: Cum arată cea mai modernă gară de pe planetă, de 40 de ori mai mare ca Gara de Nord din Bucureşti
15 lucruri mai puțin știute despre curățarea și întreținerea lentilelor de contact
15 lucruri mai puțin știute despre curățarea și întreținerea lentilelor de contact
Avertisment pentru turiştii de pe litoral: Atenţie la „aurul negru”!
Avertisment pentru turiştii de pe litoral: Atenţie la „aurul negru”!
TV Mania
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele nu mint!
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele nu mint!
Cum arată casa din Corbeanca în care locuiesc Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu
Cum arată casa din Corbeanca în care locuiesc Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu
Ce se ascunde dincolo de ochii lumii? Felix și Mihaela, surprinși în momente rare și emoționante, când nimeni nu îi vedea. Imaginile care au emoționat o țară întreagă
Ce se ascunde dincolo de ochii lumii? Felix și Mihaela, surprinși în momente rare și emoționante, când nimeni nu îi vedea. Imaginile care au emoționat o țară întreagă
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton