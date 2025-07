Cum arăta Marian Grozavu în tinerețe. Nu seamănă deloc cu cel care a venit la Insula Iubirii cu Bianca Dan

Marian Grozavu a atras atenția telespectatorilor încă din prima clipă în care a apărut pe micile ecrane. Concurentul, care a fost căsătorit în trecut, a venit la Insula Iubirii împreună cu iubita lui, Bianca Dan, cu care are o relație de trei ani și jumătate. Cei doi au decis să-și testeze relația întrucât, atunci când s-au cunoscut, el i-a ascuns faptul că este însurat.

Cum arăta Marian Grozavu în tinerețe

Marian Grozavu a devenit rapid unul dintre cei mai interesanți concurenți au noului sezon Insula Iubirii. Vocea lui stridentă și povestea de viață au stârnit curiozitatea telespectatorilor, care acum își doresc să afle mai multe despre concurentul care a pășit încrezător în Thailanda.

Bărbatul în vârstă de 37 de ani are câte două profiluri de Facebook și Instagram, unul dedicat firmei sale de imobiliare și unul personal, unde împărtășește cu urmăritorii săi diferite momente ale vieții lui.

Astfel, aici există numeroase imagini cu Marian Grozavu înainte de a o cunoaște pe Bianca, pe vremea când era căsătorit cu fosta lui soție.

Concurentul de la Insula Iubirii 2025 mergea la sală și avea un trup lucrat, fiind apreciat în medul online pentru mușchii săi. Chiar și Bianca mărturisea, la testimoniale, că a atras-o faptul că în momentul în care l-a cunoscut, era elegant și arăta foarte bine.

Cum a început relația lui Marian și a Biancăi

Marian Grozavu și Bianca Dan s-au cunoscut în urmă cu mai bine de trei ani în club. Tânăra a fost cea care l-a văzut și a făcut primul pas înspre o relație. Doar că, la momentul respectiv, ea nu știa că bărbatul era însurat.

„L-am văzut altceva! M-am învârtit până am ajuns la el. Eu te-am văzut un băiețel cumințel. Am zis că este un corporatist, are bani, ce-mi trebuie mie. În sinea mea am zis: „Mamă, ce am prins!”. Mi-a dat și bani în seara aia!”, i-a povestit concurenta lui Radu Vâlcan, în prima zi la Insula Iubirii.

La începutul relației Marian Grozavu a ales să îi ascundă tinerei că este însurat, ducând o bună perioadă de timp o viață dublă.

„Am trecut peste niște chestii. A fost infidel tuturor părților implicare. Când ne-am cunoscut el era căsătorit. La șase luni după a divorțat. În timp ce era cu mine era și ea în România. Să vă explic, eu îl lăsam într-o locație unde credeam că locuiește, dar el lua taxiul de acolo și se ducea în locația unde stătea cu soția”, a spus Bianca Dan.

După șase luni petrecute atât cu soția lui cât și cu Bianca, Marian Grozavu a divorțat și s-a implicat total în relația cu cea cu care a venit acum la Insula Iubirii.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arăta Marian Grozavu în tinerețe

Sursă foto: Facebook

