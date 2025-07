Cine este Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii 2025. Are 31 de ani și a trăit o dramă care i-a schimbat complet viața

Cristina Scarlevschi este una dintre ispitele sezonului 9 Insula Iubirii. Tânăra a atras rapid privirile concurenților, dar și pe cele ale telespectatorilor. Originară din Republica Moldova, Cristina a trăit anul trecut o dramă care o urmărește în fiecare zi a vieții sale.

Cine este Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii 2025

Cristina Scarlevschi are 31 de ani, vine din Republica Moldova și este instructor de pole dance. Tânăra este pasionată de sport și dans și spune că se simte liberă în orice moment în care face mișcare și creează.

Ispita feminină de la Insula Iubirii 2025 se descrie ca fiind „o moldoveancă focoasă, autentică, plină de viață și pasiune”.

Deși acum este cu zâmbetul pe buze și încrezătoare în forțele proprii, fiind pregătită să sucească mințile concurenților show-ului de la Antena 1, Cristina a trecut anul trecut printr-o adevărată dramă care i-a schimbat viața la 180 de grade.

Citește și: Cine este George Ivănescu de la Insula Iubirii 2025. Jaguarul are 33 de ani și a trăit mult timp în Italia

Citește și: Mattia Carnessali a fost prins cu droguri de mare risc. Cum a scăpat ispita de la Insula Iubirii de pedeapsă

Drama care i-a schimbat viața ispitei

Până anul trecut, Cristina Scarlevschi era soție și mamă. Însă, într-o clipă, întreaga ei viață s-a schimbat complet. Fiul ei a fost diagnosticat la scurt timp de la naștere cu o boală incurabilă, iar la câteva luni de la decesul bebelușului, ispita și-a anunțat divorțul.

Momentul în care și-a ținut băiețelul în brațe a fost cel mai fericit din viața ispitei de la Insula Iubirii, dar bucuria nu avea să țină mult. Medicii l-au diagnosticat pe fiul Cristinei cu microcefalie, o afecțiune neurologică rară, pentru care nu există tratament.

„Nu părea nimic în neregulă la el. Era așa de frumos. I s-a făcut rezonanță magnetică. Medicii ne-au spus că nu putem să facem nimic, nici operație, și că nu știu cât copilul nostru o să trăiască. O perioadă bună nu voiam și nu puteam să cred. Am vorbit cu toți. Am trimis e-mailuri și în America, și în Turcia, și în Rusia, și în toate țările. Toți medicii zic același verdict: nu putem să facem nimic”, povestea Cristina Scarlevschi anul trecut în mediul online.

„Copilașul nostru are microcefalie cu fontanela închisă, practic jumătate de creier nu este. Există substanță cenușie în creier, nu cunosc tare multe despre asta, dar nu ar trebui să fie. Creierul se calcifică, creierul devine os, și din cauza asta nu vorbește, nu stă în picioare, pe fund, nu apucă cu mânuțele. Doar aude. Nu știu dacă știe că eu sunt mama și soțul este tata. E tare dureros”, a mai zis ispita pe contul său de YouTube, în februarie 2024.

„Trăim în fiecare zi cu gândul că asta poate să fie ultima lui zi. Eu mă uit la copilul meu cum moare și nu pot să fac absolut nimic. Dacă era nevoie de un transplant, de orice, când ai o alegere, când poți să faci ceva… Dar aici nu poți să faci absolut nimic. Tu pur și simplu trebuie să trăiești cu asta, să te uiți la copilul tău cum se chinuie și tu să nu poți face nimic”, povestea aceasta devastată.

Citește și: Radu Vâlcan, la cuțite cu concurenții sezonului 9 din Insula Iubirii. Care sunt cele două cupluri care s-au răzvrătit contra emisiunii de pe Antena 1

Citește și: Cine este Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025. Are o relație de trei ani cu Bianca Dan și lucrează în domeniul imobiliar

Fiul Cristinei Scarlevschi a încetat din viață

În primăvara anului trecut, micuțul a încetat din viață. Însă dramele au continuat pentru Cristina Scarlevschi. După doar câteva luni, ispita de la Insula Iubirii 2025 a anunțat că ea și soțul ei, Vladimir Sanduleac, divorțează.

„Am încheiat un capitol important din viața mea. Aproape opt ani alături de Vlad, în care am trăit o poveste care pare desprinsă dintr-o carte. Sunt profund recunoscătoare pentru fiecare moment împărtășit împreună. Am luat această decizie ca doi oameni maturi, cu respect și recunoaștere unul față de celălalt. Este timpul și avem dreptul să fim fericiți fiecare în modul său. Oricât de greu ar fi, cred că uneori despărțirile deschid calea către noi începuturi, iar viața este despre a continua să creștem și să ne transformăm. Cu sufletul împăcat le doresc tuturor să ne respecte această alegere și să înțeleagă că am făcut ceea ce este mai bine pentru amândoi. Un singur lucru nu se va schimba niciodată: noi mereu vom fi părinții lui Alex”, spunea ea pe rețelele sociale în toamna anului trecut.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cristina Scarlevschi

Sursă foto: PR, Instagram

Urmărește-ne pe Google News