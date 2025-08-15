  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Maria și Marius de la Insula Iubirii, împreună după terminarea emisiunii. Au fost surprinși în aeroport, când se întorceau din Anglia

Maria și Marius de la Insula Iubirii, împreună după terminarea emisiunii. Au fost surprinși în aeroport, când se întorceau din Anglia

Maria și Marius de la Insula Iubirii, împreună după terminarea emisiunii. Au fost surprinși în aeroport, când se întorceau din Anglia
.  Actualizat 15.08.2025, 11:00

Maria și Marius de la Insula Iubirii, împreună după terminarea emisiunii. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Maria și Marius se află în centrul atenției în sezonul 9, fiind unul dintre cele mai discutate cupluri. După ce Marius a înșelat-o, iar Maria l-a iertat, cei doi au ajuns la testul suprem al relației lor: Insula Iubirii. Cu emoții puternice și speranța că vor găsi răspunsuri clare, cuplul este greu încercat, atât de o parte, cât și de cealaltă, astfel că pe micile ecrane relația lor este sub semnul întrebării, dar se pare că nu și în viața de zi cu zi.

Chiar dacă la televizor Maria a izbucnit în lacrimi văzând comportamentul lui Marius și tensiunea a crescut când el părea deranjat de apropierea ei de ispita Cătălin, povestea lor nu s-a încheiat aici. După încheierea emisiunii, se pare că cei doi au ales să continue relația, demonstrând că, în ciuda provocărilor și emoțiilor puternice trăite în fața camerelor, iubirea lor a rezistat testului suprem, potrivit celor mai recente imagini cu ei de la Cancan. Vezi aici POZELE surprinse de paparazzi.

colaj-foto-cu-maria-si-marius-avram-de-la-insula-iubirii-1IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

Maria și Marius de la Insula Iubirii, împreună după terminarea emisiunii

Recent, Maria și Marius au fost surprinși de paparazzi pe aeroport, în Craiova, în timp ce se întorceau din Anglia, țara în care se află de mai mulți ani. Apariția lor împreună confirmă că, în ciuda tensiunilor și a momentelor dificile de la Insula Iubirii, cei doi continuă să fie împreună și să-și construiască viața în comun. Fanii cuplului au avut astfel confirmarea că relația lor a depășit testul suprem și că dragostea lor rezistă provocărilor.

Citește și: Drama Mariei Avram de la „Insula Iubirii”. A suferit un preinfarct și nu vede cu un ochi din copilărie. Ce s-a aflat despre trecutul ei 

Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Recomandarea zilei

Cum au fost surprinși în aeroport

Maria și Marius au fost surprinși pe aeroport în ținute sport-casual, asortați și amândoi cu șapcă, zâmbetul larg pe buze, ceea ce ne duce cu gândul că lucrurile între ei merg bine. Cei doi păreau relaxați și veseli, însă atenția lor se îndrepta spre telefoane, fiind cuprinși de rețelele de sociale sau de conversațiile pe care le aveau, însă chiar și așa, din pozele surprinse de paparazzi, atmosfera dintre ei părea una destinsă.

Citește și: De ce toate concurentele de la Insula Iubirii arată la fel? Un medic estetician oferă explicații 

Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Recomandarea zilei

Nu au plecat împreună de la Insula Iubirii

Toți credeau că experiența lor de pe Insula Iubirii se va încheia cu un divorț, însă cele mai recente imagini sunt dovada că cei doi sunt în continuare împreună. CANCAN.RO a aflat ce a făcut Maria la dreamdate-ul cu Cătălin, dar și cu cine va părăsi Marius emisiunea – nu, nu va fi Maria, chiar dacă aseară cei doi s-au întors acasă împreună! Viața lor rămâne plină de surprize la Insula Iubrii, chiar dacă acasă lucrurile continuă la fel ca înainte de emisiune.

Sursă foto: facebook / instagram

https___www.cancan.ro_wp-content_uploads_2025_08_WhatsApp-Image-2025-08-14-at-15.55.00-3IconVEZI  GALERIA  FOTO(9 / 12)
Cele mai vândute colecții!
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Camerele video au surprins momente intime între Ella și Teo la Insula iubirii 2025. Ispita a sărutat-o pe gât și pe frunte
Camerele video au surprins momente intime între Ella și Teo la Insula iubirii 2025. Ispita a sărutat-o pe gât și pe frunte
Fanatik
Cât a recuperat ANAF după falimentul Blue Air. Ministerul Finanțelor a ajuns să plătească ratele la împrumutul de 62 de milioane de euro
Cât a recuperat ANAF după falimentul Blue Air. Ministerul Finanțelor a ajuns să plătească ratele la împrumutul de 62 de milioane de euro
GSP.ro
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
Click.ro
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
TV Mania
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele nu mint!
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele nu mint!
Citește și...
I s-a stricat mașina în pădure și a fost nevoit să trăiască singur fără apă și fără mâncare timp de 9 zile. În ce stare a fost găsit un bărbat și cum a reușit să supraviețuiască
Andreea Marin a răbufnit după ce Violeta a fost acuzată că a apelat la medicul estetician pentru a-şi mări buzele! Cum s-a scuzat fiica vedetei
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Secrete ascunse ale familiei lui Putin. Un episod violent șochează lumea
Delia Salchievici a rupt tăcerea după ce Lino Golden a insinuat că l-a înșelat: „Am luat în calcul ideea de a-l da în judecată”
Cătălin Botezatu, ironizat de Bianca Drăgușanu la Pro TV. Cum a reacționat designerul
Florin Ristei și Yasmin Awad, vacanță romantică în Tenerife! S-au întâlnit și cu Marcel, ispita din sezonul 8 Insula Iubirii
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat că i s-a desființat postul!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Delia Salchievici a rupt tăcerea după ce Lino Golden a insinuat că l-a înșelat: „Am luat în calcul ideea de a-l da în judecată”
Delia Salchievici a rupt tăcerea după ce Lino Golden a insinuat că l-a înșelat: „Am luat în calcul ideea de a-l da în judecată”
Cătălin Botezatu, ironizat de Bianca Drăgușanu la Pro TV. Cum a reacționat designerul
Cătălin Botezatu, ironizat de Bianca Drăgușanu la Pro TV. Cum a reacționat designerul
Proiecte speciale
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Victor Ponta și-a făcut iubită după divorț, dar stai să vezi ce a anunțat Daciana acum despre viața ei! A vrut să se afle de la ea. Felicitări! “Am rămas în relații ok cu Victor”, spune ea
Victor Ponta și-a făcut iubită după divorț, dar stai să vezi ce a anunțat Daciana acum despre viața ei! A vrut să se afle de la ea. Felicitări! “Am rămas în relații ok cu Victor”, spune ea
Singurele poze de la nunta lor! Romina Gingașu și Pierro Ferrari, 4 ani de căsnicie! Cum a arătat mireasă, la brațul soțului cu 47 de ani mai mare! Nuntă de lux în Capri
Singurele poze de la nunta lor! Romina Gingașu și Pierro Ferrari, 4 ani de căsnicie! Cum a arătat mireasă, la brațul soțului cu 47 de ani mai mare! Nuntă de lux în Capri
Elle
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
La un an de la nuntă, Răzvan Simion și Daliana Răducan au făcut marele anunț despre copil. Ce au declarat cei doi: „Fără calcule algoritmice...”
La un an de la nuntă, Răzvan Simion și Daliana Răducan au făcut marele anunț despre copil. Ce au declarat cei doi: „Fără calcule algoritmice...”
Priscilla Presley, în mijlocul unei controverse. Este acuzată că „a deconectat aparatele” care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie. Ce susțin actele de la tribunal
Priscilla Presley, în mijlocul unei controverse. Este acuzată că „a deconectat aparatele” care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie. Ce susțin actele de la tribunal
DailyBusiness.ro
Zeci de români, țepuiți pentru o vacanță în Zanzibar. Au plătit în jur de 73.000 de euro: „Nu a existat niciodată intenția de a fi organizată”
Zeci de români, țepuiți pentru o vacanță în Zanzibar. Au plătit în jur de 73.000 de euro: „Nu a existat niciodată intenția de a fi organizată”
CFR călători suplimentează numărul de vagoane în minivacanța de Sântă Mărie
CFR călători suplimentează numărul de vagoane în minivacanța de Sântă Mărie
A1.ro
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Florin Ristei și Yasmin Awad, vacanță romantică în Tenerife! S-au întâlnit și cu Marcel, ispita din sezonul 8 Insula Iubirii
Florin Ristei și Yasmin Awad, vacanță romantică în Tenerife! S-au întâlnit și cu Marcel, ispita din sezonul 8 Insula Iubirii
Eugen Cristea a găsit jurnalul soției sale, Cristina Deleanu: „L-am citit cu lacrimi în ochi”. Ce scria actrița
Eugen Cristea a găsit jurnalul soției sale, Cristina Deleanu: „L-am citit cu lacrimi în ochi”. Ce scria actrița
Unde au mers Irinel Columbeanu și fiica lui, Irina, după ce s-a scris că fostul afacerist a murit: „Vedeți, e foarte practic să ai o fiică”
Unde au mers Irinel Columbeanu și fiica lui, Irina, după ce s-a scris că fostul afacerist a murit: „Vedeți, e foarte practic să ai o fiică”
Câți bani are Teo de la Insula Iubirii. Cu ce se ocupă ispita supremă 
Câți bani are Teo de la Insula Iubirii. Cu ce se ocupă ispita supremă 
Observator News
Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
Libertatea pentru Femei
Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul îți rupe inima. Familia, prietenii și fanii se roagă pentru ea
Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul îți rupe inima. Familia, prietenii și fanii se roagă pentru ea
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Viva.ro
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
De ce nu a participat Niccușor Dan la Ziua Marinei. Este o premieră în ultimii 10 ani
De ce nu a participat Niccușor Dan la Ziua Marinei. Este o premieră în ultimii 10 ani
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Noi speranţe pentru bolnavii de cancer: a apărut pastila care ucide tumorile rezistente la chimioterapie!
Noi speranţe pentru bolnavii de cancer: a apărut pastila care ucide tumorile rezistente la chimioterapie!
Cui spunem „La mulţi ani” de Sfânta Maria? Nume derivate – lista completă a numelor sărbătorite
Cui spunem „La mulţi ani” de Sfânta Maria? Nume derivate – lista completă a numelor sărbătorite
Alertă! Sute de persoane spitalizate cu toxiinfecţie alimentară de la acest fel de mâncare!
Alertă! Sute de persoane spitalizate cu toxiinfecţie alimentară de la acest fel de mâncare!
Plafonul CASS pentru veniturile independente va urca la 90 salarii minime din 2026: prevederile propuse de MInisterul Finanțelor
Plafonul CASS pentru veniturile independente va urca la 90 salarii minime din 2026: prevederile propuse de MInisterul Finanțelor
TV Mania
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele nu mint!
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele nu mint!
Cum arată casa din Corbeanca în care locuiesc Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu
Cum arată casa din Corbeanca în care locuiesc Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu
Ce se ascunde dincolo de ochii lumii? Felix și Mihaela, surprinși în momente rare și emoționante, când nimeni nu îi vedea. Imaginile care au emoționat o țară întreagă
Ce se ascunde dincolo de ochii lumii? Felix și Mihaela, surprinși în momente rare și emoționante, când nimeni nu îi vedea. Imaginile care au emoționat o țară întreagă
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton