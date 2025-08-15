Maria și Marius de la Insula Iubirii, împreună după terminarea emisiunii. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Maria și Marius se află în centrul atenției în sezonul 9, fiind unul dintre cele mai discutate cupluri. După ce Marius a înșelat-o, iar Maria l-a iertat, cei doi au ajuns la testul suprem al relației lor: Insula Iubirii. Cu emoții puternice și speranța că vor găsi răspunsuri clare, cuplul este greu încercat, atât de o parte, cât și de cealaltă, astfel că pe micile ecrane relația lor este sub semnul întrebării, dar se pare că nu și în viața de zi cu zi.

Chiar dacă la televizor Maria a izbucnit în lacrimi văzând comportamentul lui Marius și tensiunea a crescut când el părea deranjat de apropierea ei de ispita Cătălin, povestea lor nu s-a încheiat aici. După încheierea emisiunii, se pare că cei doi au ales să continue relația, demonstrând că, în ciuda provocărilor și emoțiilor puternice trăite în fața camerelor, iubirea lor a rezistat testului suprem, potrivit celor mai recente imagini cu ei de la Cancan. Vezi aici POZELE surprinse de paparazzi.

Maria și Marius de la Insula Iubirii, împreună după terminarea emisiunii

Recent, Maria și Marius au fost surprinși de paparazzi pe aeroport, în Craiova, în timp ce se întorceau din Anglia, țara în care se află de mai mulți ani. Apariția lor împreună confirmă că, în ciuda tensiunilor și a momentelor dificile de la Insula Iubirii, cei doi continuă să fie împreună și să-și construiască viața în comun. Fanii cuplului au avut astfel confirmarea că relația lor a depășit testul suprem și că dragostea lor rezistă provocărilor.

Cum au fost surprinși în aeroport

Maria și Marius au fost surprinși pe aeroport în ținute sport-casual, asortați și amândoi cu șapcă, zâmbetul larg pe buze, ceea ce ne duce cu gândul că lucrurile între ei merg bine. Cei doi păreau relaxați și veseli, însă atenția lor se îndrepta spre telefoane, fiind cuprinși de rețelele de sociale sau de conversațiile pe care le aveau, însă chiar și așa, din pozele surprinse de paparazzi, atmosfera dintre ei părea una destinsă.

Nu au plecat împreună de la Insula Iubirii

Toți credeau că experiența lor de pe Insula Iubirii se va încheia cu un divorț, însă cele mai recente imagini sunt dovada că cei doi sunt în continuare împreună. CANCAN.RO a aflat ce a făcut Maria la dreamdate-ul cu Cătălin, dar și cu cine va părăsi Marius emisiunea – nu, nu va fi Maria, chiar dacă aseară cei doi s-au întors acasă împreună! Viața lor rămâne plină de surprize la Insula Iubrii, chiar dacă acasă lucrurile continuă la fel ca înainte de emisiune.

