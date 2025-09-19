Ce spune Delia despre adolescenții care consumă droguri la festivaluri: „Nu am copii, nu sunt în măsură să dau sfaturi despre cum să-și crească alți oameni copiii, dar cred că…”

Ce spune Delia despre adolescenții care consumă droguri la festivaluri. Artista a declarat că ea se poate distra fără alcool sau alte substanțe interzise, dar a recunoscut că nu toți au aceeași experiență și mentalitate. Jurata de la „The Ticket” a precizat că fiecare tânăr e diferit și că părinții au un rol important în modul în care se dezvoltă copiii.

Delia a vorbit recent despre consumul de substanțe interzise în rândul adolescenților. Artista a spus că fiecare persoană e diferită în felul ei, dar și că părinții joacă un rol important în felul în care cresc copiii.

Ce spune Delia despre adolescenții care consumă droguri la festivaluri

Delia a vorbit deschis despre adolescenții care ajung să consume droguri la festivaluri. Artista a subliniat faptul că fiecare persoană este diferită în felul ei și că nu există o rețetă universală pentru distracție sau creșterea copiilor.

Jurata de la „The Ticket” a mai explicat că, deși nu are copii și nu vrea să dea sfaturi despre cum să-și crească alții copiii, consideră că felul în care părinții îi cresc și educă încă de când sunt mici contează foarte mult.

„Pentru că nu am copii, în mod direct, nu sunt în măsură să dau sfaturi despre cum să-și crească alți oameni copiii și nici n-am să insist să fac asta, dar cred că oamenii știu cel mai bine zicala ‘cum ți-i crești așa îi ai’. Adică dacă îi neglijezi…

Categoric, eu mă pot distra fără nimic, eu nu trebuie să beau ca să mă simt bine, pentru că sunt un anumit tip de om. Dar nu garantez pentru alții că pot, pentru că mulți sunt foarte introvertiți, alții au alte probleme, suntem cu toții foarte diferiți. Oricum, e foarte greu să fii părinte”, a spus cântăreața pentru okmagazine.ro.

Cântăreața îi dorește să devină mamă pentru prima dată

Prima ediție a emisiunii The Ticket de la Antena 1, care a avut loc pe data de 6 septembrie 2025, a început cu un moment care i-a captat atenția Deliei. Artista a fost emoționată de apariția unor copii pe scenă și a mărturisit că și-ar dori să devină mamă pentru prima dată.

„Când i-am văzut pe acești copii, m-am gândit că mi-ar plăcea să am unul. Mă gândesc serios la asta. Mi-au dat o senzație și s-a zburlicat carnea pe mine când i-am văzut. Mi-a plăcut mult și vreau și eu să fac”, a spus ea în emisiunea de la Antena 1.

Delia spunea că nu își dorește copii

În trecut, Delia spunea că nu își dorește copii. Ori de câte ori era întrebată despre acest subiect important din viața ei, artista declara că nu se simte pregătită să devină mamă, deși trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Răzvan Munteanu, soțul ei.

„De ce nu fac? Nu știu, dar cred că ar trebui felicitați oamenii care nu fac, pentru că toată lumea face, suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți. Ne-am atins scopul, ne-am înmulțit destul de mult, e plină planeta de noi. Nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău, consumăm multă hrană, consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm. De ce să fac? Încă unul? Nu, frate. Lasă să nu fie, nu stau eu bine fără stres și fără obligații? Nu plec eu de acasă când vreau și mă întorc când vrea inimioara mea? Nu fac eu în viața asta ce vreau eu? Ba da! Deci, vrei complicații? Fă un copil!”, a spus Delia într-un videoclip postat pe TikTok.

„Gena familiei a fost dusă mai departe. Și sunt și doi. Sunt topită după ei, dar am opțiunea să plec când vreau să plec. Mie mi se pare o doză de egoism și faptul că aduci un copil în lumea asta. Nu mi-ar plăcea în lumea în care trăim. Doar pentru plăcerea mea l-aș face. Să zică lumea: „Gata, bă, a făcut copil! A apărut copilul!’. E o presiune… Deși sunt obișnuită să discut despre asta, în orice interviu sunt întrebată”, a mai precizat artista într-un alt podcast.

„Mie mi-e frică puțin de lumea asta. Mi-e frică, gândindu-mă la mediul ăsta de familie. Mi-e teamă să mă gândesc că aș aduce un copil pe lume. Ok, da, nu văd o lume superbă, nu văd o lume ideală. Niciodată nu a fost. Nu-mi place în totalitate lumea în care trăim. Mi se pare că aduci un copil într-o lume tare nesigură. E nesigur totul, iar tu aduci un suflet nevinovat într-un mediu nesigur. Te gândești că, la un moment dat, pleacă și intră cumva, prin diferite portițe, în lumea asta despre care vorbesc”, a mai declarat ea în trecut.

Sursa foto: Instagram/ Facebook

