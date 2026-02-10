  MENIU  
Cum și-a sărbătorit Delia ziua la 44 de ani. Ce cadou a impresionat-o pe artistă

Amelia Matei
.

Delia a împlinit 44 de ani și a sărbătorit așa cum a știut mai bine: pe scenă. Vedeta a susținut un concert în fața a sute de oameni, iar când a ajuns acasă, a mărturisit că are un singur regret. Iată cum s-a distrat cântăreața.

Pe 7 februarie, Delia a împlinit 44 de ani și a sărbătorit pe scenă. Ea a susținut un concert, iar trupa ei a fost alături de ea. Publicul i-a transmis multă energie pozitivă și dragoste, lucruri pe care cântăreața le-a simțit din plin pe scenă.

Mai mult, fanii i-au adus o mulțime de cadouri, iar cel mai tare a impresionat-o un flaut albastru, pe care artista a decis să îl adauge în colecția ei.

Ajunsă acasă, artista le-a transmis un mesaj celor care au fost prezenți de ziua ei.

„A fost foarte frumos. Vă mulțumesc, vă mulțumesc! A fost super vibe și super atmosferă. Mai vreau!”, a spus Delia.

Ea a mărturisit că are un regret: faptul că nu a cântat piesa nouă în playlistul pe care trupa i l-a pregătit de ziua ei.

„Mai vreau să fie ziua mea și mâine. Putem să mai facem o dată, vă rog? N-am apucat să cânt Rolul meu, pentru că playlist-ul l-a făcut trupa. A fost surpriza lor. Am cântat playlist-ul pe care l-au pregătit ei și nu a fost inclusă piesa aceasta sau, dacă a fost, nu știu de ce nu s-a cântat”, a transmis ea. 

Ce spune cântăreața despre decizia de a fi sau mamă

Delia a fost întrebată în repetate rânduri dacă vrea să devină mamă și mereu a tratat întrebarea ca fiind una mult prea intruzivă. Recent, ea a mărturisit că i-ar plăcea să aibă un copil, iar momentul în acre a simțit asta a fost la prima ediție a emisiunii TheTicket.

„Când i-am văzut pe acești copii, m-am gândit că mi-ar plăcea să am unul. Mă gândesc serios la asta. Mi-au dat o senzație și s-a zburlicat carnea pe mine când i-am văzut. Mi-a plăcut mult și vreau și eu să fac”, a spus Delia în emisiunea The Ticket.

Citește și: Cum se simte tatăl Deliei, după ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Gina Matache îi este alături: „Mă doare sufletul”

„Nu m-am apucat să spun, nu a fost o declarație: ‘Nu vreau să fac copii.’ Nu, am fost întrebată. N-a fost o chestie pe care am spus-o pentru că am simțit-o, a fost o chestie interactivă cu oamenii”, a povestit Delia, ulterior.

Mihai Trăistariu VS Andreea Bălan, cum s-a terminat SCANDALUL!

