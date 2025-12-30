Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei din Centrul Vechi al Capitalei

Clubul Deliei Matache din Centrul Vechi promite un Revelion spectaculos în 2026. Pachetele includ opțiuni de la 150 lei până la 3.500 lei pentru o seară memorabilă.

Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei

Delia Matache deține un club în inima zonei istorice a Capitalei, care a anunțat oferte de Revelion 2026 pentru toate bugetele. Potrivit Cancan.ro, clienții au la dispoziție trei pachete tematice: Silver, Gold și Platinum, care promit să transforme noaptea dintre ani într-un spectacol de neuitat.

Pentru cei care își doresc să se bucure de atmosfera vibrantă a clubului fără să cheltuie prea mult, pachetul Silver reprezintă cea mai accesibilă variantă. La un preț de aproximativ 150 de lei de persoană, acesta include o selecție de băuturi de bază care să completeze muzica și luminile festive. Este alegerea perfectă pentru cei care vor să petreacă fără a perturba bugetul personal.

Pachetul Gold este destinat grupurilor de 4-6 persoane și vine la un preț de aproximativ 2.500 de lei. Această opțiune oferă o gamă extinsă de băuturi și servicii, oferind participanților o experiență mai sofisticată.

Pachetul Platinum costă cât un sejur la St. Moritz

Pachetul Platinum reprezintă apogeul luxului. La un preț de aproximativ 3.500 de lei pentru un grup de 4-6 persoane, acesta include toate beneficiile ofertelor anterioare, dar și o selecție exclusivistă de băuturi și facilități premium. Cancan.ro subliniază că prețul acestui pachet se apropie de costul unui sejur la St. Moritz, una dintre cele mai exclusiviste destinații montane din lume.

Clubul Deliei Matache din Centrul Vechi oferă astfel o gamă variată de opțiuni pentru noaptea dintre ani, adaptate diferitelor preferințe și posibilități financiare. Indiferent de alegere, atmosfera vibrantă, muzica bună și atenția la detalii promit să transforme începutul anului 2026 într-o amintire de neuitat.

Delia și soțul ei, Răzvan Munteanu, obțin un profit consistent de pe urma clubului lor. Locația nu duce lipsă de clienți pe tot parcursul anului, fiind frecventată atât de tinerii din București, cât și de turiști.

