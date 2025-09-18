George Vornicu și Ionela Coșa de la Insula Iubirii, planuri de nuntă: ”Relația noastră e mai bine ca niciodată! Ne-a unit foarte mult această experiență” / Exclusiv

George Vornicu și Ionela Coșa au făcut parte din cuplurile participante în cel de-al nouălea sezon al emisiunii fenomen Insula Iubirii. Cei doi au părăsit show-ul cu doar câteva zile înainte de final, iar ultima secvență cu ei a impresionat o țară întreagă.

George s-a așezat în genunchi și a cerut-o în căsătorie pe Ionela, chiar atunci când a revăzut-o după perioada petrecută în emisiune.

George Vornicu și Ionela Coșa fac planurile de nuntă

Acum, acasă, cei doi sunt la fel de bine și fac planurile de nuntă! Mai multe am aflat, în exclusivitate, de la ei, în interviul exclusiv pentru UNICA.RO.

George, trebuie să începem cu o întrebare importantă. Chiar nu ți-a plăcut nimic în Thailanda? Glumim, am vrea să ne spui, totuși, cu ce probleme te-ai confruntat pe perioada filmărilor.

George: Thailanda este superbă, dar pentru mine partea grea a fost lipsa contactului cu Ionela. Mi-a fost foarte greu să nu știu ce face, cum se simte. Pe lângă asta, programul intens de filmare și căldura sufocantă m-au pus la încercare, dar cred că toate acestea au făcut parte din experiență și m-au ajutat să fiu mai puternic.

Ionela… ai fost cea mai apreciată fată de către Jaguar! Cum te-au făcut să te simți laudele lui?

Ionela: A fost plăcut să aud acele aprecieri pentru că orice femeie se simte bine când cineva îi recunoaște calitățile. Dar, pentru mine, cuvintele respective au rămas doar în stadiul de complimente. Eu știam clar cine sunt și ce am acasă, iar aceste aspecte m-au ajutat să fiu foarte liniștită și sigură pe mine.

Cum arată relația voastră, la câteva luni după filmări? Sunteți în continuare logodiți?

Ionela și George: Relația noastră e mai bine ca niciodată! Ne-a unit foarte mult această experiență. Chiar și perioada de separare, care la început părea greu de dus, ne-a făcut să înțelegem cât de mult înseamnă celălalt. Suntem în continuare logodiți și mai siguri pe drumul nostru împreună.

V-ați făcut vreun plan de nuntă? Ați pus la punct vreun detaliu?

Ionela: Încă nu am intrat în detalii, dar am început să discutăm despre cum ne-am dori să fie nunta. Important să fim pregătiți emoțional înainte de toate și să o facem la momentul potrivit, cu liniște și bucurie, nu din grabă.

George: Exact, nu ne grăbim. Preferăm să ne bucurăm de prezent și să construim pas cu pas. Dar clar, nunta e în plan.

„Fiecare cuplu a avut propria lecție de învățat”

Cum a fost să vă uitați la voi de acasă? Ați remarcat lucruri de care nu ați fost conștienți?

George: A fost ciudat să te vezi din exterior, parcă te uiți la altcineva. Am realizat că uneori reacționez prea impulsiv și mi-a prins bine să mă văd în ipostaza respectivă pentru că, în prezent, pot lucra mai mult la mine.

Ionela: Pentru mine a fost o confirmare că am luat cele mai bune decizii acolo. Am văzut și eu lucruri la care nu eram atentă în momentul respectiv, dar cred că experiența aceasta ne-a ajutat să învățăm mult despre noi ca indivizi, dar și ca pereche.

Dar să priviți experiențele celorlalte cupluri? V-a surprins ceva?

Ionela și George: Ne-a surprins cât de diferit poate reacționa fiecare în fața provocărilor. Fiecare cuplu a avut propria lecție de învățat și credem că nimeni nu a plecat la fel cum a venit. Dincolo de toate, am realizat cât de norocoși suntem că relația noastră a rezistat și chiar s-a întărit.

Foto: Antena 1

