Mattia de la Insula Iubirii a confirmat relația cu ispita Cristina Scarlevschi. Cum s-au afișat cei doi 

Ispita masculină Mattia Carnessali a confirmat relația cu ispita Cristina Scarlevschi. Cei doi au participat la Insula Iubirii ca ispite, iar Mattia era la un pas de a o convinge pe Bianca Dan să își părăsească iubitul și să plece din emisiune cu el. Cu toate acestea, lucrurile nu au stat așa, iar după reality show s-au format noi conexiuni.

Mattia și Cristina de la Insula Iubirii formează un cuplu

Insula Iubirii s-a lăsat cu situații neașteptate pentru concurenți și ispite. O nuntă a fost anulată, o relație care părea distrusă s-a reluat, iar între ispite s-au format conexiuni puternice.

O astfel de conexiune a fost și între Mattia Carnessali, italianul care i-a luat mințile concurentei Bianca și Cristina Scarlevschi, una dintre cele mai râvnite ispite ale sezonului.

Cei doi s-au afișat deja împreună. La finalul sezonului, Mattia părea că a cucerit-o pe Bianca Dan, concurenta care a venit pe insulă cu iubitul ei, Marian.

Deși a ales să plece singură și a promis că îl va contacta pe Mattia când ajunge acasă, se pare că atracția dintre cei doi nu a continuat. Bruneta s-a împăcat cu Marian și l-a uitat pe Mattia și promisiunile pe care și le-au făcut unul altuia.

Cu toate acestea, Mattia nu a stat degeaba. El a pus ochii pe cea mai râvnită ispită: Cristina Scarlevschi.

Se pare că cei doi formează un cuplu de 7 luni și sunt din ce în ce mai îndrăgostiți. După ce emisiunea s-a încheiat, cei doi au surprins pe toată lumea cu relația lor. Mattia a fost cel care a confirmat relația în cadrul emisiunii XNS.

Italianul a spus că dacă ar fi avut opțiunea să părăsească emisiunea cu o ispită, ar fi ales-o pe Cristina, semn că o plăcea încă din emisiune.

Recent, Cristina a postat un videoclip în care apare alături de Mattia, iar apropierea dintre ei spune totul.

Mattia și Cristina și-au făcut tatuaje la fel

Aflați în Thailanda, cele două ispite și-au făcut tatuaje identice. Multe dintre scenele petrecute pe insulă nu au fost redate la Tv. Cu toate acestea, s-au legat multe prietenii. Mattia s-a împrietenit cu Naba și Cristina, așa că au ales să își tatueze toți trei cifra 9, ca simbol al sezonului 9 din Insula Iubirii.

„La date-ul din Phuket, noi cu Naba am fugit de camere și ne-am împiedicat de un tattoo salon și ne-am făcut ambele cifra 9, simbolizând sezonul 9 Insula Iubirii. După, Matti s-a alăturat și el, i-a plăcut ideea’, a explicat Cristina Scarlevschi.

Se pare că de la prietenie la iubire a mai fost un singur pas.

