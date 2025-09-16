Cât te costă să îți spună Ella Vișan „La mulți ani!”. Concurenta de la „Insula Iubirii” și-a dezvoltat o adevărată afacere

Ella Vișan a devenit cunoscută odată cu participarea la emisiunea „Insula Iubirii” 2025, unde a mers împreună cu iubitul ei, Andrei Lemnaru. Relația lor s-a sfârșit în Thailanda, însă tânăra a profitat de expunere pentru a-și dezvolta o mică afacere. Aceasta transmite mesaje de „la mulți ani” oamenilor, contracost.
Ella Vișan profită din plin de faima câștigată în urma participării la „Insula Iubirii”. Concurenta a rămas fără iubit, dar a reușit să își dezvolte o mică afacere care i-ar putea aduce câștiguri substanțiale. Întoarsă în Marea Britanie, blonda s-a pus pe treabă și a început să trimită mesaje personalizate de „la mulți ani”… pe bani.
„Hei, simpaticilor! De acum puteți cere videomesaje personalizate direct de la mine! Trimite-mi ideea ta și creez un clip special pentru tine, pentru prieteni sau pentru familie!”, a scris Ella Vișan în mediul online.
„O videogramă este un mesaj video personalizat pe care îl poți obține pentru zile de naștere, întrebări și orice altceva dorești”, a completat fosta concurentă de la „Insula Iubirii”.
„Teo a fost omul potrivit la momentul potrivit, un suflet pe care îl voi respecta mereu pentru rolul pe care l-a avut în descoperirea și redescoperirea mea. Îi port recunoștință pentru tot ceea ce a adus în viața mea și nu va exista niciodată un motiv să îl acuz de ceva sau să-l reproșez, pentru că nu există. Însă, povestea mea de acum nu îl privește pe Teo. Difuzarea emisiunii a făcut ca persoana care îmi este alături astăzi, chiar dacă la distanță, să fie ușor afectată de imaginile cu noi, deși a știut dinainte tot ce înseamnă experiența Insula Iubirii. Îi mulțumesc Universului pentru felul în care fiecare etapă m-a condus către omul care, în prezent, îmi oferă iubire, grijă și protecție (…)”, a afirmat Ella Vișan.
„Da, a fost vizibil afectat de imaginile mele cu Teo, iar eu sunt la rândul meu afectată, pentru că nu îmi expun viața personală și am ales să rămân discretă, tocmai pentru că sunt vulnerabilă și ușor de rănit. Totuși, mi-ar plăcea ca toată lumea să înțeleagă cât de mult îi mulțumesc pentru momentele în care a fost acolo pentru mine, chiar și atunci când eu îmi doream să pun capăt tuturor acestor situații în moduri pe care nu doresc să le discut”, a mai spus tânăra în mediul online.
